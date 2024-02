CONGO : Brazzaville International Leadership Youth Forum revient à Brazzaville pour une deuxième édition exceptionnelle !

29 Février 2024

LIBREVILLE, 29 février (Infosplusgabon) - Brazzaville International Leadership Youth Forum (BILYF) est de retour pour une seconde édition sous le thème « L’Agriculture et l’innovation au service du développement de l'Afrique ». L'événement incontournable de la jeunesse africaine se déroulera du 28 au 30 mars 2024 au Palais des Congrès de Brazzaville, sous le haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso.

Appuyé par le gouvernement congolais, les agences du système des Nations Unies au Congo, les partenaires techniques et financiers, la riche programmation du BILYF 2024 vise à mettre en lumière le rôle crucial de la jeunesse africaine dans l’amélioration de la productivité agricole du continent et dans la transformation du secteur agricole. Panels de discussion soigneusement élaborés, ateliers hautement interactifs, conférences foncièrement inspirantes: ce forum fédérateur réunira des leaders du continent et de sa diaspora dans un espace propulsant l’échange d’idées, l’encouragement à l’entrepreneuriat agricole, la création d’emploi et la promotion de partenariats entre les jeunes et les acteurs de l’industrie agricole. Cet événement a pour ultime ambition de catalyser l’innovation et d’accélérer le progrès vers une agriculture plus productive, durable et résiliente en Afrique.

Car en tant que moteurs du changement et de l’innovation, les jeunes ont la capacité de relever les défis actuels en apportant de nouvelles idées, des compétences technologiques novatrices et une vision audacieuse pour l’avenir de l’agriculture africaine.

Notons que l’un des principaux obstacles rencontrés dans l’industrie agricole s’avère le manque d’accès aux intrants, aux technologies et aux services de conseils. Les jeunes entrepreneurs agricoles sont ainsi appelés à développer des solutions innovantes pour faciliter l’accès des agriculteurs à ces ressources. Leur intelligence collective se veut également un puissant atout en vue de créer des plateformes numériques centralisant des informations fondamentales sur les pratiques agricoles efficaces et les systèmes de gestion durable. Ces initiatives numériques seront particulièrement bénéfiques pour les agriculteurs des zones rurales éloignées, où l’accès à l’information est souvent limité.

De plus, la relève entrepreneuriale africaine détient un fort potentiel de s’illustrer à l’échelle globale en stimulant la recherche et le développement agricole grâce à des collaborations porteuses d’innovation avec des institutions académiques et des organisations de recherche.

« BILYF, c’est plus qu’un forum, c’est une expérience. »

Organisé chaque année, BILYF est un événement d’envergure qui réunit les grandes figures africaines, des leaders de la jeunesse africaine ainsi que des jeunes qui se distinguent par leur savoir-faire et leur réussite, et qui font la fierté de L’Afrique. Il se veut être innovant et pragmatique, car il ne s’agit plus de faire l’inventaire de ce que l’on devrait faire pour la jeunesse, mais de savoir comment mieux soutenir et financer ses activités. L’événement constitue donc le moyen privilégié de faire converger les orientations et les actions de tous les intervenants en vue de confirmer la jeunesse comme catalyseur de l’intégration régionale à travers une convention de partenariat solide et durable.

BILYF se veut être un point de départ d’une dynamique des jeunes du continent qui ont décidé de prendre en main leur destin commun et celui de toute l’Afrique.

