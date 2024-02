Espagne : Orange Middle East and Africa et Tencent Cloud s’associent pour enrichir la super-application Max it de mini-applications innovantes

27 Février 2024

LIBREVILLE, 27 février (Infosplusgabon) - Orange Middle East and Africa (OMEA), acteur majeur des télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique, annonce un partenariat stratégique avec Tencent Cloud, l’activité Cloud du géant technologique mondial Tencent afin d’enrichir l’écosystème et l’offre de services de sa super-application Max it pour les entreprises et les populations de la région.

Lors du Mobile World Congress (MWC), Orange Middle East and Africa (OMEA) a annoncé son partenariat avec Tencent Cloud pour adopter Tencent Cloud’s Mobility framework et la solution Tencent Cloud Mini Program Platform (TCMPP) afin de créer une plateforme ouverte pour Max it permettant d’intégrer une large gamme de mini-apps au sein de sa super-app. S’appuyant sur son expérience réussie dans le soutien de l’écosystème Weixin/WeChat de Tencent, qui compte plus de 1,1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs de mini-programmes, ce partenariat permettra à OMEA de bénéficier de l'expertise technologique de Tencent Cloud pour enrichir l'écosystème de Max it, améliorer l'expérience client et partenaire, tout en consolidant sa position sur le marché africain.

En intégrant progressivement la technologie des mini-apps dès le second semestre 2024 grâce à sa Digital Factory, OMEA a pour ambition de donner accès à sa plateforme à une centaine de partenaires, mondiaux et locaux, et de doubler l’adoption de sa super-application d’ici 2025. Le partenariat avec Tencent Cloud s’inscrit dans la vision d’OMEA (« le monde à portée de main ») de créer avec Max it un écosystème numérique unique en Afrique, inclusif et accessible à tous les acteurs du numérique et des contenus, avec pour objectif de rendre le monde accessible à ses clients.

Par ailleurs, OMEA s’engage à soutenir l’entrepreneuriat africain à travers ce partenariat en offrant aux startups, aux commerçants et aux créateurs de contenu locaux, ainsi qu’aux grandes marques et entreprises, la possibilité de développer des mini-apps adaptées aux besoins de chaque pays. Cette approche renforcera non seulement l’innovation en Afrique, mais stimulera également l’économie locale en créant de nouvelles opportunités d’emploi et de croissance économique.

Bruno Zerbib, Directeur de la technologie et de l’innovation chez Orange, a souligné l’intérêt technologique de ce partenariat en commentant : « La région MEA est un territoire dynamique d’innovation et nous nous engageons à donner à l’écosystème les moyens de développer de nouveaux services grâce aux meilleures technologies. Nous avons choisi Tencent Cloud pour son leadership et sa technologie évolutive qui permet la création de mini-apps spécifiques à nos marchés, et donne également accès à une plateforme existante de mini-apps riches et variées. Grâce à ce partenariat, nous pouvons offrir à nos clients une diversité inégalée de services issus de différents secteurs d’activité dans une seule application. »

Jérôme Hénique, Directeur général d’Orange Middle East and Africa, souligne l’étape importante que représente ce partenariat dans le développement de Max it : « Ce partenariat avec Tencent Cloud est une étape clé dans notre vision d’offrir des services innovants et à haute valeur ajoutée à nos utilisateurs. Enrichir Max it avec des mini-apps innovantes est essentiel pour renforcer sa proposition de valeur, augmenter sa pénétration auprès des clients d’Orange et de ceux qui ne le sont pas, et amplifier notre impact social. »

Fred Sun, Directeur général Europe chez Tencent Cloud, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Orange pour enrichir Max it avec notre solution TCMPP. Cette collaboration représente une opportunité unique de stimuler l'innovation et l'inclusion numérique en Afrique, en facilitant le développement de cas d'utilisation et de services adaptés aux besoins locaux tout en favorisant l'entrepreneuriat africain. Notre expérience dans le soutien de Weixin/WeChat, l'une des premières super-applications mondiales, fait de nous le partenaire idéal pour Orange. Nous sommes impatients de travailler avec davantage d'entreprises, d'agences et d'institutions dans la région et dans le monde entier grâce aux produits et solutions de Tencent Cloud dans un avenir proche. »

Orange est présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen Orient et compte plus de 149 millions de clients au 31 décembre 2023. Avec 7,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023, Orange MEA est la première zone de croissance du groupe Orange. Orange Money, son offre de transfert d’argent et de services financiers, est disponible dans 17 pays et compte plus de 90 millions de clients. Orange, opérateur multi-services, partenaire de référence de la transformation digitale apporte son expertise pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.

Tencent Cloud est l'une des principales entreprises cloud au monde. Tencent Cloud crée des solutions innovantes pour résoudre les problèmes du monde réel et permettre la transformation numérique d’industries de haute technologie. Grâce à sa vaste infrastructure mondiale, Tencent Cloud fournit aux entreprises du monde entier des produits et services cloud pointus, stables et sécurisés, en s'appuyant sur des avancées technologiques telles que le cloud, l'analyse de données, l'IA, l'IoT et la sécurité des réseaux. Notre mission est de répondre constamment aux besoins d’industries de tous les domaines, y compris le jeu vidéo, les médias et le divertissement, la finance, la santé, l'immobilier, le commerce, le voyage et le transport. (SOURCE : Orange Middle East and Africa).

