SIERRA LEONE : Le Ministère de la Santé et Mercy Ships prolongent le séjour du navire-hôpital le Global MercyTM en Sierra Leone afin d'offrir des chirurgies et une éducation qui transformeront des vies

FREETOWN, 27 février (Infosplusgabon) - Le Ministère de la Santé, en collaboration avec la réputée organisation humanitaire internationale Mercy Ships, est fier d'annoncer l'extension de la mission du Global Mercy en Sierra Leone. Cette prolongation confirme l'engagement de l'ONG à répondre aux besoins chirurgicaux du peuple sierra-léonais et à faire progresser l'enseignement des soins de santé dans la région.

Depuis son arrivée à Freetown en août 2023, le Global Mercy - le plus grand et le plus récent navire-hôpital de Mercy Ships - fournit des services chirurgicaux essentiels en adéquation avec le plan stratégique de santé de la Sierra Leone. Répondant à l'invitation du président Julius Maada Bio, la présence du navire souligne la volonté d'améliorer les infrastructures et l'accessibilité des soins de santé dans le pays.

Après une courte période de maintenance annuelle à Tenerife en juin, le Global Mercy reprendra son service en Sierra Leone en août. La poursuite de sa mission permettra d'offrir des chirurgies gratuites dans diverses spécialités, notamment les interventions maxillo-faciales, générales, pédiatriques, orthopédiques, plastiques reconstructives et ophtalmologiques.

L'inscription des patients, facilitée par Mercy Ships en collaboration avec le Ministère de la Santé, se fera aux dates et lieux désignés, qui seront annoncés en juin. L'inscription reste gratuite pour garantir à tous un accès équitable aux soins chirurgicaux.

Depuis 1992, Mercy Ships a effectué plus de 10 200 interventions chirurgicales lors de ses missions en Sierra Leone, soulignant ainsi son engagement déterminé à répondre aux besoins de la nation en matière de soins de santé.

La nouvelle a été saluée par le gouvernement et le peuple de Sierra Leone. Dans un pays où il n'y a que 25 chirurgiens pour une population de 8 millions d'habitants, il est nécessaire de donner la priorité aux questions de santé.

Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale qui déploie les deux plus grands navires-hôpitaux civils au monde, l’Africa Mercy et le Global Mercy, pour fournir des soins de santé gratuits et de première qualité aux plus démunis. L’ONG internationale soutient également le développement des systèmes de santé des pays hôtes par la formation des professionnels de la santé et la rénovation d’infrastructures. Fondé en Suisse en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships est intervenu dans 55 pays.

A bord de ses navires, une moyenne de 3 000 bénévoles par an, issus de 65 pays, contribuent à l'œuvre de Mercy Ships. Des professionnels tels que chirurgiens, dentistes, personnel infirmier, formateurs dans le domaine de la santé, cuisiniers, marins, ingénieurs et agriculteurs dédient leur temps et leurs compétences à cette cause. Avec des bureaux dans 16 pays et un Centre opérationnel pour l'Afrique basé à Dakar, au Sénégal, Mercy Ships se met au service des nations en restaurant santé et dignité (SOURCE : Mercy Ships).

