MALAWI : ARISE IIP signe un accord de développement avec le gouvernement pour la construction d'une zone économique spéciale (ZES) et d'un port sec

23 Février 2024

LIBREVILLE, 23 février (Infosplusgabon) - ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), détenu par Africa Finance Corporation (AFC), Afreximbank et Africa Transformation et Industrialization Fund (ATIF), développeur et opérateur d'écosystèmes industriels de classe mondiale en Afrique vient d’annoncer la signature d'un accord de développement avec le gouvernement du Malawi pour la construction d'une zone économique spéciale (ZES) et d'un port sec au nord de Lilongwe, zone 55, au Malawi.

Cet accord, conforme à l'ambition d'ARISE IIP de libérer le potentiel industriel de l'Afrique, aidera le gouvernement du Malawi à faire progresser la vision à long terme du pays, à savoir devenir un pays industrialisé à revenu moyen à élever, prospère et autonome d'ici 2063.

Représentant un investissement d'environ 150 millions de dollars destiné au développement des infrastructures et en partenariat avec Afreximbank, la zone économique spéciale (ZES) et le port sec seront situés au nord de Lilongwe, dans la zone 55 du Malawi. La zone économique spéciale (ZES) aura pour objectif d’attirer et de dynamiser les investissements multisectoriels, à la fois industriels et commerciaux, dans le pays et offrira des services logistiques aux entreprises du Malawi.

Elle contribuera à promouvoir la transformation locale de matières premières en produits finis à haute valeur ajoutée, en mettant l'accent sur les produits agricoles et les intrants. Le projet sera détenu à 65 % par ARISE IIP, tandis que les 35 % restants seront partagés entre le gouvernement malawien et des investisseurs locaux.

Les travaux de construction commenceront en 2024 avec une mise en service de la zone prévue en 2026. Le projet doit générer un minimum de 132 000 emplois directs et plus de 26 000 emplois indirects.

Gagan Gupta, fondateur et PDG d'ARISE IIP, a commenté : "C'est un immense honneur de travailler en partenariat avec le gouvernement du Malawi à la mise en place d'un pôle industriel intégré et d'un port sec dans le pays. Forts de notre expérience de développeurs et d'opérateurs d'écosystèmes industriels sur le continent africain, nous nous engageons à soutenir les initiatives du gouvernement malawite en faveur du développement national."

L'honorable Sosten Alfred Gwengwe, député, ministre du commerce et de l'industrie du Malawi, a déclaré : "Cette collaboration avec Arise Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) représente une opportunité unique pour dynamiser le commerce, les investissements et la création d'emplois dans le pays. Étant donné le succès établi d'Arise IIP dans le déploiement de projets d'envergure en Afrique, nous sommes impatients de constater l'impact bénéfique de nos efforts conjugués."

Au cours des dernières années, ARISE IIP a connu une expansion remarquable à travers l'Afrique : 12 zones industrielles intégrées accélèrent aujourd’hui l'industrialisation du continent.

Au Bénin, ARISE IIP gère la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, dédiée à la transformation locale de matières premières agricoles telles que le coton, les noix de cajou, les ananas, les noix de karité, le soja, etc. dans le but de créer des chaînes de valeur florissantes allant de l'approvisionnement en matières premières à la transformation des ressources et à l'exportation de produits finis. La zone industrielle devrait créer plus de 300 000 emplois directs d'ici à 2030. À travers le continent, l'objectif principal d'ARISE IIP est la création d'écosystèmes industriels engagés à générer une forte valeur ajoutée locale ainsi qu'une croissance durable.

ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) est un développeur et un opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, engagé dans la transformation économique du continent. Nous identifions des opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers l’Afrique, nous concevons, finançons, construisons et opérons les infrastructures nécessaires, en jouant un rôle de catalyseur tout en soutenant les pays dans leur transition vers une économie industrielle.

Nous sommes animés par la poursuite d’une croissance verte. Notre ambition est de libérer le potentiel industriel du continent tout en neutralisant nos émissions de carbone et notre impact sur le climat. ARISE IIP est actuellement présent au Bénin (GDIZ), au Togo (PIA) et au Gabon (GSEZ). La GSEZ a été classée meilleure zone économique spéciale du monde dans le secteur du bois (classement 2020 du FDI).

