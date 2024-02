Afrique du Sud : Se souvenir de l'héritage du président Hage Geingob, un véritable géant africain (Par NJ Ayuk)*

23 Février 2024

LIBREVILLE, 23 février (Infosplusgabon) - Le lundi 4 février au matin, beaucoup d'entre nous ont appris le décès tragique du président namibien Hage Geingob. La mort de ce grand homme et de ce leader remarquable est une perte énorme. La Chambre africaine de l'énergie présente ses plus sincères condoléances à la famille du président Geingob et au peuple namibien.

Il est difficile d'exprimer à quel point le président Geingob comptait pour nous. Il a parlé en termes élogieux de notre travail et nous l'avons considéré avec beaucoup de respect. Je suis reconnaissant d'avoir pu le voir et l'entendre de près il y a quelques mois à l'occasion de l'African Energy Week (AEW). Nous avons passé beaucoup de temps à discuter cette semaine-là, et je peux honnêtement dire que le président Geingob est l'un des présidents les plus drôles que j'ai rencontrés. Non seulement cela, mais sa mémoire, sa détermination et sa profondeur intellectuelle étaient surréalistes. C'était vraiment un penseur profond.

Quelle ironie qu'il ait commencé son discours à AEW par un hommage à l'ancien président finlandais Martti Ahtisaari, qui venait de mourir. Et maintenant, quelques mois plus tard, le président Geingob est parti vers son dernier repos.

Une place importante dans l'histoire

Lorsque je pense au président Geingob, je pense à ses récentes réalisations et à l'impact positif qu'il a eu depuis son premier mandat en 2015. Je pense à son leadership visionnaire, à son intégrité et à son approche judicieuse de la construction des secteurs des hydrocarbures et des énergies renouvelables en Namibie. Mais sa place essentielle dans l'histoire de la Namibie a été fermement cimentée bien avant qu'il ne devienne président.

Geingob a été le premier Premier ministre de la Namibie. Il a pris ses fonctions en 1990, immédiatement après l'indépendance du pays vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Il a été premier ministre jusqu'en 2002, puis de nouveau de 2008 à 2012. Il a également été président du parti au pouvoir en Namibie, la SWAPO (The South West Africa People's Organisation), qui s'est constitué en tant que mouvement de libération en 1960, lorsque la Namibie (alors connue sous le nom de Sud-Ouest africain) était sous l'administration de l'Afrique du Sud.

Geingob est un militant anti-apartheid respecté qui a passé près de 30 ans en exil au Botswana et aux États-Unis. En 1964, il a été le représentant de la SWAPO aux Nations unies et aux Amériques. Il a ensuite été le directeur fondateur de l'Institut des Nations unies pour la Namibie, un organisme éducatif créé par le Conseil des Nations unies pour la Namibie en 1976. Plus tard, Geingob a été élu président de l'assemblée constituante chargée de rédiger la constitution namibienne.

Un leadership influent

En tant que président de la Namibie, Geingob était connu pour sa sagesse, sa diplomatie et son engagement inébranlable en faveur du bien-être des Namibiens.

J'ajouterais que certains de ses plus grands moments en tant que dirigeant se sont déroulés en coulisses, lorsqu'il a jeté les bases d'une industrie énergétique namibienne prospère. En 2022, la Namibie a fait la une des journaux internationaux après que Shell et TotalEnergies eurent annoncé la découverte d'énormes gisements de pétrole et de gaz au large de ses côtes.

Mais ni ces découvertes, ni la vague d'activités d'exploration qui a suivi n'ont eu lieu dans le vide. Elles sont le fruit d'un leadership qui a reconnu le rôle essentiel de la bonne gouvernance, de la stabilité et des politiques favorables aux entreprises pour encourager l'investissement. La Namibie doit remercier Geingob pour cela.

Le pays doit également remercier Geingob de s'être engagé à utiliser une partie des ressources en gaz naturel de la Namibie pour répondre aux besoins nationaux. Ce choix judicieux renforcera la sécurité énergétique et ouvrira la voie à la croissance économique et à l'industrialisation.

De même, la Namibie doit remercier M. Geingob pour le développement rapide de son secteur de l'hydrogène vert, qui permettra de créer encore plus d'emplois, d'opportunités commerciales et d'accès à l'électricité pour les Namibiens.

Ces réalisations, parmi d'innombrables autres, ont conduit la Chambre africaine de l'énergie à décerner au président Geingob le prix 2023 pour l'ensemble de ses réalisations, lors de la conférence AEC qui s'est tenue au Cap en octobre dernier. Ce prix récompense les dirigeants africains qui ont pris des mesures audacieuses pour améliorer le développement socio-économique et le bien-être des Africains en accélérant la croissance du secteur de l'énergie sur notre continent.

Comme je l'ai dit plus d'une fois, la Namibie est un exemple brillant de ce qui peut être réalisé grâce à un leadership visionnaire et à un engagement en faveur du développement durable. Sous la direction du président Geingob, le secteur énergétique de la Namibie est devenu un phare, attirant des investissements importants et stimulant l'innovation.

Le président Geingob était vraiment un géant africain, que beaucoup trop de gens ne connaissaient pas. Je suis heureux de l'avoir connu et je suis heureux que nous ayons pu honorer ses efforts. (Source : African Energy Chamber).

*président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie (https://EnergyChamber.org)

