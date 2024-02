Afrique du Sud : Le ministre d'État nigérian des ressources pétrolières (gaz) fera valoir les possibilités d'investissement à l'occasion de African Energy Week (AEW)

23 Février 2024

LIBREVILLE, 23 février (Infosplusgabon) - Ekperikpe Ekpo, ministre d'État nigérian aux ressources pétrolières (gaz), interviendra lors de la African Energy Week (AEW) : Invest in African Energy en novembre, et présentera les opportunités d'investissement étranger dans la chaîne de valeur du gaz du pays.

Avec des plans visant à augmenter la production à 5,5 milliards de pieds cubes par jour d'ici 2030, le Nigeria invite les développeurs de projets, les fournisseurs de technologies et les financiers à capitaliser sur les 200 trillions de pieds cubes de ressources gazières prouvées du pays. AEW 2024 facilitera cet engagement tout en donnant un aperçu des projets en cours, des développements prévus et des stratégies visant à renforcer la sécurité énergétique régionale grâce au gaz naturel nigérian.

AEW est la plateforme de choix pour les opérateurs de projets, les financiers, les fournisseurs de technologies et les gouvernements, et s'est imposé comme le lieu officiel pour signer des accords dans le domaine de l'énergie en Afrique. Visitez le site www.AECWeek.com pour plus d'informations sur cet événement passionnant.

Plusieurs développements ont eu lieu au Nigeria, conformément aux objectifs de production pour 2030. La supermajor TotalEnergies a par exemple démarré la production du champ Akpo West en février 2024. Le projet a ajouté 14 000 barils de condensat par jour et devrait produire quatre millions de mètres cubes de gaz supplémentaires d'ici 2028. Un accord d'actionnaires a été signé pour le développement d'un projet FLNG de 1,8 milliard de tonnes par an - la première installation flottante du pays - en décembre 2023, avec un FID attendu cette année, tandis que la major de l'énergie Shell prévoit de commencer la production sur le développement en eaux peu profondes H1 et HA d'ici 2027 et 2029. Shell prévoit également de prolonger la durée de vie du FPSO de Bonga de 15 ans pour faire face à l'augmentation de la production.

Les investissements en amont sont indispensables à l'augmentation de la production, et le Nigeria ne ménage pas ses efforts pour attirer les investissements étrangers vers des projets gaziers en plein essor. Le pays prévoit de lancer un cycle d'octroi de licences en 2024 pour stimuler les investissements dans le secteur gazier en amont et a également lancé un appel à l'investissement dans ce domaine.

Récemment, Shell a annoncé qu'elle investirait 1 milliard de dollars au cours des dix prochaines années pour développer les ressources gazières nigérianes, tandis que la multinationale américaine Chevron prévoit d'investir dans l'acquisition de données sismiques dans plusieurs blocs en eaux profondes. Des travaux d'expansion sont également en cours dans le projet de champ d'Agbami de la multinationale. AEW 2024 présentera les blocs disponibles et mettra en relation les investisseurs potentiels et les acteurs de l'E&P avec les possibilités offertes par les eaux profondes du Nigeria.

Entre-temps, le gouvernement s'apprête à mettre en place des mesures d'incitation pour attirer les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz, notamment en remplaçant les primes à la signature, en s'attaquant à la question de la délivrance des licences, en réduisant les coûts des contrats et en éliminant les obstacles liés aux accords de production.

La mise en œuvre de la loi sur l'industrie pétrolière en 2021 - un cadre juridique, de gouvernance, réglementaire et fiscal pour le secteur pétrolier nigérian - a encore amélioré l'environnement des affaires au Nigéria, non seulement en rétablissant la confiance des investisseurs dans le marché, mais aussi en jetant les bases d'investissements à long terme. AEW 2024 donnera un aperçu des réformes politiques axées sur l'investissement.

En outre, le Nigeria développe son industrie en aval afin de se positionner comme une plaque tournante régionale pour les produits pétroliers. Le pays s'est engagé à développer l'infrastructure régionale des oléoducs, avec la construction de l'oléoduc Ajaokuta-Kaduna-Kano, d'une capacité de deux milliards de pieds cubes par jour, dont l'achèvement est prévu pour la mi-2024. Le gouvernement a également tenu une réunion en janvier 2024 pour accélérer la construction du projet d'oléoduc Nigeria-Maroc, d'une capacité de 3,3 milliards de mètres cubes par jour.

En ce qui concerne l'infrastructure de traitement, Shell a annoncé la décision d'investissement pour la construction d'une installation d'approvisionnement en gaz en février 2024, qui servira de matière première à l'usine d'engrais et de produits pétrochimiques de Dangote. Le contrat couvre une période de dix ans et prévoit la livraison de 100 millions de pieds cubes standard de gaz à l'installation. Le Nigeria et l'Arabie saoudite ont lancé ce mois-ci le Programme national de formation des capacités humaines pour l'adoption du gaz de pétrole liquéfié (GPL), tandis que la construction du septième train du projet Nigeria LNG progresse, atteignant 53 % d'achèvement à la fin de 2023. Alors que le pays s'apprête à monétiser ses ressources gazières par le biais d'infrastructures associées de GNL et de GPL, AEW 2024 mettra les investisseurs potentiels en contact avec les opportunités de développement de projets.

« Grâce au développement du gaz naturel, l'Afrique peut entrer dans une nouvelle ère d'industrialisation, et les ressources du Nigeria seront essentielles pour faire progresser la croissance économique et reléguer la pauvreté énergétique aux oubliettes d'ici 2030. Le Nigeria commence tout juste à réaliser le plein potentiel de son économie gazière et les investissements stratégiques permettront non seulement de débloquer des rendements élevés pour les financiers, mais aussi de transformer le pays en une puissance énergétique », déclare NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie.

AEW 2024 se déroule dans le cadre d'un mandat visant à faire de la pauvreté énergétique une histoire ancienne d'ici 2030, et promeut l'investissement dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie en Afrique. La conférence propose un programme varié de tables rondes, de présentations, de séances d'information pour les investisseurs et de profils de projets, qui visent tous à mettre en relation le capital et la technologie avec des projets africains.

FIN/INFOSPLUSGABON/AKO/GABON2024

© Copyright Infosplusgabon