Guinée : Une société minière soutenue par Afreximbank remporte le prix « Sustainability Award » (Prix de la durabilité)

LIBREVILLE, 23 février (Infosplusgabon) - La société Dynamic Mining SAS, basée en Guinée, a remporté le Prix Mining Indaba Sustainability Award pour sa facilité de dette senior de 90 millions de dollars US financée par la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) (www.Afreximbank.com), en partenariat avec la Société financière africaine (AFC) et la BADEA, en vue d'aider la Guinée à augmenter sa production de bauxite à 85 000 kilotonnes.

Avec une participation de 40 millions de dollars US d'Afreximbank et de 25 millions de dollars US de l'AFC et de la BADEA, la facilité a été récompensée lors de la conférence Mining Indaba de 2023 pour ses initiatives d'engagement communautaire et de gestion des griefs qui ont abouti à l'acceptation sociale de l'entreprise et du projet.

Selon les organisateurs, ce prix célèbre le dévouement de Dynamic Mining SAS à l'augmentation de la production de bauxite de la Guinée sans compromettre la capacité des générations futures du pays à répondre à leurs propres besoins.

Dynamic Mining SAS, qui détient un permis d'exploitation et une concession minière lui donnant le droit exclusif d'exploiter la mine et de construire, de gérer et de maintenir le projet pendant 15 ans, devrait déployer la facilité pour développer des opérations minières à ciel ouvert afin d'extraire six millions de tonnes métriques par an (mtpa) de bauxite de minerai d'expédition directe d'ici 2021 et 10 millions de mtpa trois ans plus tard. Il est également prévu d'établir une usine de traitement de la bauxite, de construire une route de transport de 50 kilomètres et d'établir un terminal portuaire pour les exportations de minerais.

Commentant le prix, le Professeur Benedict Oramah, Président d’Afreximbank et du Conseil d'administration a déclaré : « Afreximbank est fière de contribuer à un projet aussi crucial pour la Guinée et la région au sens large. Notre participation de 40 millions de dollars US, dans le cadre du prêt à terme de 80 millions de dollars US organisé en partenariat avec l'AFC et la BADEA, facilitera la mise en œuvre de ce projet essentiel pour soutenir la valorisation des ressources naturelles et contribuer à accroître le statut de la Guinée comme deuxième producteur mondial de bauxite. Nous restons déterminés à jouer un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique de l’Afrique et nous sommes impatients de soutenir davantage de projets de ce type à l’avenir. »

La Facilité devrait accompagner la Guinée dans son projet de devenir un exportateur net de bauxite et d’aluminium, en plus d’offrir au pays l’opportunité de jouer un rôle plus important dans la fourniture des ressources nécessaires à la production d’aluminium métal.

La Facilité devrait en outre contribuer à accroître les recettes en devises de la Guinée. Plus de 1 000 emplois devraient être créés pendant la phase de construction du projet, et 500 emplois supplémentaires sont attendus au début des opérations.

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les opérations d’un système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l'UA, la Banque a entrepris de mettre en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf.

Au 31 septembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 33,4 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 5,8 milliards de dollars US. La Banque a décaissé plus de 104 milliards de dollars US entre 2016 et 2023. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). (Source Afreximbank).

