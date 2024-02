Mozambique : La BAD octroie un prêt de 40 millions de dollars à l’autorité ferroviaire et portuaire du Mozambique pour acquérir du matériel roulant pour la ligne ferroviaire Ressano Garcia

LIBREVILLE, 6 février (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement (BAD) a débloqué 40 millions de dollars pour renforcer l’autorité ferroviaire et portuaire du Mozambique.

Financement

Date d’approbation : 31 janvier 2024

Nom du projet : Mozambique - Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique EP (CFM)

Montant : la Banque africaine de développement octroie un prêt d’entreprise de 40 millions de dollars américains à l’entreprise publique Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique EP (CFM), l’autorité ferroviaire et portuaire du Mozambique pour contribuer au financement de son plan stratégique pour la période 2021-2024. La Banque prévoit aussi de mobiliser 30 millions de dollars supplémentaires auprès d’autres prêteurs potentiels pour le projet.

Période de mise en œuvre : 2024

​Objectifs

L’objectif du projet est de permettre à Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique EP (CFM), de financer l’achat de matériel roulant (locomotives, wagons et conteneurs-citernes) pour son principal corridor, la ligne ferroviaire Ressano Garcia. Cette ligne génère plus de 90 % du volume de trafic ferroviaire, et comprend 70 % du volume global de transport ferroviaire de CFM.

​Composantes

L’opération comprend l’acquisition de dix locomotives diesel-électriques de 3000/3300 chevaux, de 300 wagons et 120 conteneurs-citernes. Les fonds couvriront également un programme de maintenance de trois ans pour les locomotives acquises et la formation du personnel de maintenance de CFM.

Zone et population cible

Le projet permettra d’acquérir du matériel roulant pour le principal corridor de CFM, une ligne de 88 kilomètres reliant le port de Maputo à la frontière avec l’Afrique du Sud.

Résultats attendus

La mise en œuvre du projet permettra d’améliorer la logistique, de réduire le coût du transport des marchandises et des produits en utilisant un moyen rentable et efficace bénéficiant d'économies d'échelle. Il en résultera un changement de paradigme qui améliorera la compétitivité du corridor et sera une solution de transport logistique économique.

Le projet devrait améliorer l’accès des ménages aux infrastructures grâce aux services de transport ferroviaire. Il permettra de réduire potentiellement les embouteillages et la durée des trajets de 2 minutes par kilomètre et de réduire le nombre de décès sur les routes en transférant le trafic vers le rail. Il devrait notamment augmenter le nombre d'entreprises privées utilisatrices des services de fret et des ports, réduire les encombrements et les coûts logistiques, et contribuer à la compétitivité globale des entreprises ; et générer des liens avec l'économie locale par le biais des achats locaux et de la demande d'autres services non échangeables.

Le projet permettra d'obtenir des résultats en matière de développement, notamment la facilitation du commerce, la création d'emplois et le transfert de compétences.

Il permettra aussi d’accroître sensiblement les recettes en devises qui passeront de 225 millions de dollars en 2022 à 360 millions de dollars en 2036. Au cours de cette période, le projet devrait apporter un total cumulé d’un milliard de dollars de recettes fiscales au gouvernement.

Il renforcera le commerce intra-africain et l'intégration régionale en augmentant la capacité et les volumes de marchandises transportées depuis les pays voisins par l'itinéraire le plus efficace, le Mozambique desservant les pays voisins de l'Afrique du Sud, de l'Eswatini, du Malawi, du Zimbabwe et de la Zambie, leur offrant un port pour l’exportation de leurs produits et pour l’importation de marchandises.

Le projet permettra de réaliser une économie nette d’émissions de carbone de 744 511 kt CO2 sur la période 2023-2035.

Bénéficiaires

Les communautés locales situées le long des corridors, y compris les femmes, auront un meilleur accès aux marchés pour échanger leurs biens et services.

Contexte

Le Mozambique, stratégiquement situé en Afrique australe, est sans doute la principale porte d'entrée logistique pour les pays de l'intérieur de la région comme le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi et l'Eswatini.

Les trois principaux corridors du pays offrent des options de corridor relativement plus courtes à travers les réseaux routiers et ferroviaires qui sont utilisés pour transporter le fret des pays voisins et leur donner accès aux marchés mondiaux pour les exportations et importations.

Les principales marchandises transportées le long des corridors comprennent les minéraux bruts et transformés, les produits agricoles, le fret conteneurisé et les liquides en vrac.

Le corridor de Maputo, dans lequel le matériel roulant ciblé doit être déployé dans le cadre de ce projet, est essentiellement utilisé pour l'exportation de produits minéraux (tels que la magnétite en vrac, le ferrochrome, le minerai de chrome et le charbon) de la ceinture minière du nord-est de l'Afrique du Sud via le port de Maputo, qui offre l'accès le plus court à un port maritime. (Source APO Group).

FIN/INFOSPLUSGABON/ZER/GABON2024

© Copyright Infosplusgabon