TURQUIE : La 20e édition de la foire agricole de Konya aura lieu en mars 2024

06 Février 2024

LIBREVILLE, 6 février (Infosplusgabon) - Les préparatifs battent leur plein pour la 20e édition de la foire agricole de Konya, qui se tient du 5 au 9 mars. Le salon de l'agriculture de Konya, le plus grand événement de sa catégorie en Turquie, devrait attirer des dirigeants et des professionnels du secteur agricole mondial. Avec un intérêt généralisé de l'Amérique du Nord, de l'Afrique, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Asie proche, la foire attend près de 250 000 visiteurs.

La foire présentera une vaste exposition de tous les produits de machinerie agricole, allant des tracteurs et des machines de travail du sol aux moissonneuses et à l'équipement pour le bétail. Les exposants sont principalement des fabricants, des concessionnaires, des distributeurs et divers prestataires de services. Du côté des visiteurs, les participants sont des professionnels, des universitaires et divers partenaires de l'industrie.

Organisée dans la capitale agricole du pays, la foire agricole de Konya est l'une des rares foires agricoles au monde. En tant que point de convergence pour les leaders de l'industrie, cet événement offre l'opportunité d'observer les progrès, d'explorer une gamme variée de produits et de forger des relations d'affaires dans le secteur de la machinerie agricole de Turquie.

Également connu sous le nom de Salon de l'agriculture, de la mécanisation agricole et des technologies de terrain, l'événement est organisé par le groupe Tüyap Exhibitions en collaboration avec l'Association turque des fabricants d'équipements et de machines agricoles (TARMAKBİR).

L'édition de l'année dernière a accueilli 389 entreprises de 14 pays, ce qui en fait le plus grand salon agricole de Turquie en termes d'exposants, de visiteurs professionnels et de taille de l'espace d'exposition. L'événement précédent a attiré 235 195 visiteurs de 83 pays et des participants de 81 villes de Turquie pendant cinq jours.

Actuellement, la Turquie occupe la quatrième place en Europe pour les machines agricoles sur la base de la valeur de production totale, en particulier au cours de la dernière décennie. Le pays a su tirer parti de son climat favorable, de ses caractéristiques écologiques, de ses compétences techniques avancées, de ses installations modernisées et de sa sous-industrie, tout en s'adaptant rapidement aux développements internationaux.

FIN/INFOSPLUSGABON/ZER/GABON2024

© Copyright Infosplusgabon