La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) figure en tête du Classement 2023 de Bloomberg sur les Financements Islamiques

13 Janvier 2024

LIBREVILLE, 13 janvier (Infosplusgabon) - Alors que l'AFCON débute en Côte d'Ivoire, des légendes politiques, sportives et culturelles se réunissent pour mettre en lumière la lutte contre le paludisme dans le pays, en Afrique et dans le monde entier. Le partenariat RBM pour mettre fin au paludisme et Zero Malaria F.C. - une initiative co-dirigée par les icônes Luís Figo et Khalilou Fadiga - s'engage auprès des joueurs, des supporters et des principales parties prenantes du prochain grand tournoi, afin de sensibiliser sur la maladie et d'inciter à une plus grande action.

24 nations seront représentées lors du tournoi de l'AFCON de cette année et plus de 1,5 million de visiteurs devraient assister à la compétition en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire et le Partenariat RBM pour l'éradication du paludisme ont organisé une conférence de presse le 10 janvier.



Lors de cette conférence de presse, il a été annoncé en exclusivité que l'artiste international Didi B avait accepté de faire partie de l'équipe de Zero Malaria F.C. et qu'il rejoindrait les membres fondateurs pour développer l'initiative, en associant le sport, la culture et l'impact social afin de sauver des vies.

« Le paludisme ne fait pas de discrimination. Le paludisme n'épargne personne et il continue de se propager. Nous savons tous que, malheureusement, l'Afrique porte la quasi-totalité du fardeau de cette maladie à l'échelle mondiale. Cependant, malgré ce tableau sombre, nous devons garder espoir et agir. Car chacun, dans cette salle, devant vos écrans, dans les stades et dans les communautés, a un rôle à jouer pour mettre fin à cette maladie », a déclaré Pierre N'Gou Dimba, ministre de la santé et de l'hygiène publique de Côte d'Ivoire.

Le paludisme est un grave problème de santé en Côte d'Ivoire, qui se classe parmi les dix pays présentant les taux les plus élevés de cas de paludisme et de décès dans le monde. Malgré les efforts du ministère de la santé et de l'hygiène publique et du programme national de lutte contre le paludisme, en 2020, la Côte d'Ivoire représentait 3,1 % des cas et 2,5 % des décès dans le monde.

En 2022, on estime à 249 millions le nombre de cas de paludisme et à 608 000 le nombre de décès dus à cette maladie dans 85 pays. Le continent africain porte une part disproportionnée du fardeau mondial du paludisme. En 2022, le continent abritait 94 % des cas de paludisme (233 millions) et 95 % (580 000) des décès dus à cette maladie.

Au niveau mondial, le partenariat RBM soutient les pays endémiques et mobilise les principales parties prenantes et les donateurs afin d'accélérer les efforts de lutte contre le paludisme. En réunissant des décideurs, des stars du football et des donateurs clés, le partenariat vise à tirer parti du pouvoir de la collectivité pour atteindre les objectifs mondiaux de l'Afrique et du monde.

« Le paludisme est un fardeau qui pèse lourdement sur les meilleurs joueurs du continent, les supporters et les membres des communautés vulnérables à la maladie. La lutte contre le paludisme se déroule à l'intérieur et à l'extérieur des stades, et la prévention est un aspect essentiel si nous voulons vaincre la maladie. Nous avons besoin que les gens se rassemblent dans tous les aspects de la société - politique, culturel et bien sûr sportif - alors que nous célébrons la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est qu'en travaillant ensemble dans le cadre d'une action commune concertée que nous pourrons accomplir notre mission », a déclaré le Dr Michael Adekunle Charles, directeur général du partenariat RBM pour l'éradication du paludisme.

« Je suis ravi que le partenariat RBM bénéficie d'un soutien aussi fort en Côte d'Ivoire et je remercie nos légendes du football international, ainsi que notre nouvelle recrue, Didi B, qui transmettra ce message à des millions de personnes dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Ensemble, nous pouvons prévenir des milliers de cas pendant cette compétition et sensibiliser à la nécessité d'agir pour prévenir le paludisme en dehors du tournoi », a-t-il ajouté.

Le partenariat RBM pour éradiquer le paludisme continue d'appeler les pays donateurs, les dirigeants et les décideurs politiques à accroître leur soutien à la lutte pour l'éradication du paludisme dans le monde en 2024 et au-delà.

« Le paludisme constitue une menace pour des millions de personnes dans le monde. Son élimination représente donc un problème de santé mondial qui nous concerne tous. Ce défi collectif doit être relevé à l'aide de solutions durables et importantes. La grande compétition de football que la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir dans quelques jours est un événement crucial et nous devons saisir cette occasion pour faire appel au plus grand nombre de personnes possible ». a ajouté Benoît Verdeaux, Premier Conseiller de l'Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire.

Zero Malaria F.C. a été lancé l'année dernière lors de la Journée mondiale contre le paludisme, après que Luís Figo et Khalilou Fadiga se sont associés au partenariat RBM pour mettre fin au paludisme, afin d'exhorter la communauté internationale à œuvrer pour un monde sans paludisme.

« Nous saluons la vision du Zéro Palu F.C. qui vise à rassembler des athlètes de renommée mondiale pour utiliser leurs vastes plateformes afin d’accroître la sensibilisation au paludisme et de plaider en faveur d’une réponse plus forte contre la maladie. La CAN constitue une opportunité capitale qui combine le pouvoir fédérateur du football et la diffusion de messages clés et permet de lancer un appel à l'action qui mobilisera les jeunes, les décideurs, les acteurs du secteur privé et les membres de la société civile pour devenir de véritables ambassadeurs du changement. » a déclaré Son Excellence, Jessica Davis Ba, Ambassadrice des États-Unis en Côte d’Ivoire.

Les icônes du football Jay-Jay Okocha et Kader Keita ont déjà rejoint l'équipe et le 10 janvier 2024, l'artiste international Didi B a rejoint le F.C. pour soutenir la sensibilisation et l'engagement des jeunes à travers l'Afrique et le monde.

« Je suis ravi de rejoindre la lutte contre le paludisme et de soutenir les efforts du Partenariat RBM pour en finir avec cette maladie. Il est inacceptable que cette maladie continue de tuer un enfant chaque minute. Les jeunes Africains doivent comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans cette lutte importante. Le paludisme entrave notre créativité et notre capacité à briller et à réaliser nos rêves, et nous devons l'éliminer pour de bon » a déclaré l'artiste international Didi B lors de la conférence de presse.

Dirigé par le Partenariat RBM pour l'éradication du paludisme, le F.C. Zéro paludisme est soutenu par des partenaires tels que Esprit d'Ébène et Speak Up Africa.



Le partenariat RBM pour éradiquer le paludisme est la plus grande plateforme mondiale d'action coordonnée contre le paludisme. Créé à l'origine en 1998 sous le nom de partenariat Faire reculer le paludisme (RBM), il mobilise des actions et des ressources et forge un consensus entre les partenaires. Le partenariat comprend plus de 500 partenaires, dont des pays où le paludisme est endémique, leurs partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux, le secteur privé, des organisations non gouvernementales et communautaires, des fondations, des instituts de recherche et des établissements d'enseignement. (Source APO).

