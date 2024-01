Gabon : Des collaborateurs gabonais d'Arise recoivent des parcelles de terrain avec titre foncier sur 8,5 hectares dans la commune d'Owendo

11 Janvier 2024

LIBREVILLE, 11 janvier (Infosplusgabon) - Les représentants du Groupe Arise ont offert, le 29 décembre 2023, dans la commune d'Owendo, des terres avec titre foncier à 80 de leurs collaborateurs, et ce, dans le cadre de la politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

La cérémonie présidée par le Directeur Pays – Arise, Monsieur Igor SIMARD, s’est tenue au Nouveau Port International d’Owendo (NOIP). Ce sont 8,5 hectares de terrains, qui ont été offerts aux employés gabonais du groupe travaillant à Gabon Special Economic Zone (GSEZ), à l’Aéroport De Libreville (ADL), au Nouveau Port International d’Owendo (NOIP) ainsi qu’au Port Minéralier d’Owendo (OMP).

Cette action est la concrétisation de la promesse faite aux salariés du groupe. « Nous offrons ces terrains pour que nos collaborateurs puissent eux aussi construire et donner une trajectoire à leurs familles » a déclaré M. SIMARD.

Pour une meilleure appréciation des conditions d’obtention de cette offre, le public a été édifié sur le processus d’attribution des parcelles. En clair, « Ces terrains ont été attribué à nos salariés de nationalité gabonaise, qui ont une certaine ancienneté dans le groupe et qui répondent aux critères d’excellence du groupe », a indiqué M. SIMARD.

Parmi les bénéficiaires, Madame Cornelia MENGUE, Gestionnaire Ressources Humaines à NOIP. Elle a exprimé toute la confiance placée dans le groupe Arise. « J’ai souscrit et j’ai cru en mon entreprise, et c’est une très belle entrée en 2024 pour moi. Je vais bientôt pouvoir construire et je ne serai plus locataire ».

Madame Joséphine Edith AVOME BEKALE, Coordinatrice entretien à ADL, également bénéficiaire a salué également ce geste. « Aujourd’hui, nous sommes bénéficiaires d’un terrain avec titre foncier, ce qui n’est pas le cas pour tous. Il est devenu compliqué d’obtenir un terrain à des prix accessibles au Gabon » a–t-elle indiqué.

FIN/INFOSPLUSGABON/JHG/GABON2024

Copyright Infosplusgabon