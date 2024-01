GABON : Les enfants méritants du personnel du ministère de la Défense Nationale se voient offrir 5000 kits scolaires

03 Janvier 2024

Gabon-Social-Arise/ Don de kits scolaires

LIBREVILLE, 3 janvier (Infosplusgabon) - Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), le 29 décembre dernier, dans l’ancien salon VIP de l’Aéroport de Libreville (ADL), les représentants du groupe ARISE ont offerts 5 000 kits scolaires aux élèves méritants du personnel du ministère de la défense.

La cérémonie avait été présidée par M. Paul Dany MENGA BEKALE, Directeur des Relations Publiques, et le Général de brigade, Taty Jean-Claude OBAME. Monsieur MENGA BEKALE a expliqué l’origine de cette initiative ainsi que la politique sociétale d’ADL. « Nous sommes très heureux de vous réunir ici à l'occasion de ce don aux familles des Forces de défense nationale. Au nom du Directeur Général, Monsieur Igor SIMARD, empêché, je me permets de vous entretenir ce jour. Arise est une entreprise citoyenne, notre politique de responsabilité sociétale s'inscrit dans notre soutien aux autorités de la Transition, en têtes desquelles, le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA dans leur politique aussi bien social qu’économique. »

Cette action devait être posée à l’occasion de la rentrée des classes au mois de septembre 2023 mais en raison de quelques retards de livraison des compagnies maritimes « nous n'avions pas pu le faire à cette période », a déploré Paul Dany MENGA BEKALE.

En effet, pour les représentants d’Arise, l’éducation est importante car elle constitue l'avenir de la nation, raison pour laquelle le groupe est engagé dans cette cause. « Il ne s'agit pas d'une action ponctuelle, celle-ci marque le début de notre soutien. Dans les années à venir, nous aimerions poser d'autres actes similaires car il est de notre devoir de prendre une part active au développement socio-économique du pays. », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Général de brigade, OBAME Taty Jean-Claude a salué ce geste à sa juste valeur. « Au nom des plus hautes autorités du pays, nous venons ici, ce vendredi, réceptionner ce dont de kits scolaires scolaire que votre société a bien voulu offrir au Ministère en charge de la Défense Nationale. Par cet acte, vous prouver le soutien que vous apportez au comité pour la Transition et la Restauration des Institutions et au Président de la Transition, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef Suprême de Défense et de Sécurité, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA », a-t-il déclaré.

L’aéroport international Léon Mba tient son nom du premier président de la République du Gabon qui a gouverné de 1961 à 1967. Depuis sa construction dans les années 50, il n’a cessé de se développer et d’aménager sa structure afin d’accueillir tous les types d’avions au fil de leur évolution. Grâce à sa constante évolution, il est devenu le plus important du Gabon.

L’Aéroport international de Libreville est doté de deux terminaux pour fluidifier le trafic. Le premier est l’aérogare principale, qui permet l’embarquement aux vols nationaux et internationaux. Étendu sur 16 000 m2 à ce jour, il peut accueillir jusqu’à 1,2 million de passagers par an. Le terminal est doté de nombreuses boutiques et restaurants, ainsi que de multiples services. Quant au deuxième terminal, il est réservé aux vols régionaux et nationaux.

L’aéroport Léon Mba de Libreville constitue une interface clé du trafic aérien en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale avec 15 compagnies aériennes desservant 24 destinations.

L’aéroport international Léon Mba est :

- L'unique aéroport certifié neutre en carbone d’Afrique centrale ;

- Le second aéroport certifié neutre en carbone en Afrique subsaharienne ;

- Désigné vice-champion d’Afrique centrale en matière de sécurité par l’ACI (Airport Council Africa).

