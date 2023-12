Tanzanie : la BAD annonce l’octroi de son mécanisme de garantie des transactions de financement du commerce à l’institution financière Bank of Africa Tanzania Limited

22 Décembre 2023

LIBREVILLE, 22 décembre (Infosplusgabon) - Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (AfDB)a approuvé l’octroi de la Facilité de garantie des transactions de financement du commerce en faveur de la Bank of Africa Tanzania Limited (BOAT) pour soutenir le secteur financier tanzanien.

Tirant parti de l’empreinte stratégique de la BOAT dans ce pays d’Afrique de l’Est, cet instrument apportera un soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises locales en facilitant leur accès aux financements du commerce d’importation et d’exportation. Il est également destiné à appuyer le commerce intra-africain, contribuant ainsi directement à la réussite de la mise en œuvre du programme de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

La Banque africaine de développement apporte sa garantie aux banques émettrices pour couvrir le risque de non-paiement découlant de la confirmation de lettres de crédit et autres instruments de financement du commerce, et dans ce cas, ceux émis par la BOAT.

L’absence de lignes de crédit adéquates ouvertes par des banques internationales de confirmation a limité la capacité de la BOAT à soutenir ses clients. Le mécanisme facilitera l’importation d’intrants essentiels tels que les engrais, les produits pharmaceutiques, les panneaux solaires, les machines agricoles et d’autres biens intermédiaires dont la Tanzanie a besoin pour relancer son secteur agricole et son industrie manufacturière.

« Nous sommes ravis de l’octroi de ce mécanisme de garantie des transactions de financement du commerce à la BOAT qui vise à soutenir les petites entreprises en répondant à leurs besoins de financement des opérations d’importation et d’exportation. Il coïncide ainsi avec l’un des domaines prioritaires définis dans le Document de stratégie 2021-2025 de la Banque pour la Tanzanie, à savoir l’amélioration de l’environnement des affaires dans le secteur privé en vue de la création d’emplois, et confirme l’engagement de la Banque en faveur du développement du secteur privé, en particulier financier », a déclaré peu après l’approbation, Patricia Laverley, responsable du bureau pays de la Banque africaine de développement en Tanzanie.

Les strictes exigences réglementaires et en matière de fonds propres, ainsi que l’application de la norme « Know your Customer » (« Connaître son client ») ont conduit de nombreuses banques internationales à restreindre leurs relations avec leurs banques correspondantes en Afrique, certaines ayant même décidé de se retirer complètement de ce marché. Il y a donc un besoin urgent de financement pour redynamiser le commerce africain, ce qui appelle l’engagement accru d’institutions telles que la Banque africaine de développement.