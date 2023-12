Zimbabwe : L BAD approuve une ligne de crédit de 25 millions de dollars en faveur de la Central Africa Building Society (CABS) pour financer le commerce

22 Décembre 2023

LIBREVILLE, 22 décembre (Infosplusgabon) - Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 15 décembre 2023 à Abidjan, une ligne de crédit d’un montant de 25 millions de dollars américains en faveur de la Central Africa Building Society of Zimbabwe. Les fonds sont destinés au financement du commerce et à booster les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs locaux.

L’appui de la Banque permettra de renforcer les liquidités en devises étrangères de cette société de construction, la situation économique étant actuellement difficile au Zimbabwe. Elle permettra de combler une partie du déficit en matière de financement du commerce, principalement due au fait que les prêteurs internationaux ont réduit ou interrompu leurs transactions commerciales, car le pays est considéré à haut risque.

Destinée au financement d’échanges commerciaux à hauteur d’environ 175 millions de dollars sur une période de trois ans et demi, cette injection de ressources constitue la quatrième intervention de la Banque africaine de développement en faveur du secteur privé au Zimbabwe ces dernières années, et la troisième en faveur de cette société de construction.

Lamin Drammeh, responsable du financement du commerce à la Banque africaine de développement, a commenté cette opération en ces termes : « La collaboration des institutions financières du développement est essentielle à l’essor du secteur privé en Afrique. Ce mécanisme innovant permettra à la Central Africa Building Society d’offrir un soutien en liquidités aux PME et aux entreprises dirigées par des femmes, répondant ainsi à leurs besoins de financement du commerce d’importation et d’exportation. »



La ligne de crédit vient en complément de la garantie des transactions récemment approuvée pour un montant de 7,5 millions de dollars afin de soutenir les chaînes de valeur des PME et des entreprises locales au Zimbabwe. Elle devrait stimuler la productivité relativement faible du secteur des PME, tout en encourageant la création d’emplois et en améliorant indirectement les recettes publiques grâce à la perception accrue des impôts due à l’augmentation de l’activité économique dans ce secteur.

S’étant exprimé peu après l’approbation du Conseil d’administration, Moono Mupotola, responsable du bureau pays de la Banque africaine de développement au Zimbabwe, a affirmé que la ligne de crédit commerciale était une étape stratégique, susceptible d’avoir un effet d’entraînement important, vital pour encourager d’autres prêteurs internationaux et régionaux à offrir un soutien supplémentaire au secteur privé zimbabwéen.

Le Groupe de la Banque africaine de développement soutient actuellement treize initiatives au Zimbabwe, estimées en tout à 144 millions de dollars. Il s’agit en particulier d’initiatives visant à améliorer la gouvernance dans le secteur public et la gestion des finances publiques. La Banque appuie aussi les femmes et les jeunes pour leur permettre de s’engager dans des projets générateurs de valeur ajoutée dans les chaînes de valeur agro-industrielles et minières. Elle est présente en outre pour pousser les projets énergétiques importants au niveau régional et national : elle a d’ailleurs proposé une assistance technique au Zimbabwe pour que le pays engage une réforme de son secteur énergétique et amorce sa transition vers des solutions énergétiques intelligentes face aux défis du climat. La Banque soutient enfin le secteur privé par le biais d’autres institutions financières régionales qui opèrent et investissent au Zimbabwe.



En 2013, le Programme pour le financement du commerce (TFP, en anglais) avait été mis en place par la Banque africaine de développement avec pour but principal de réduire le déficit de financement du commerce en Afrique et d’intervenir en complément des activités des acteurs du secteur privé et des institutions régionales déjà actives dans la sphère du financement du commerce.

La Division du financement du commerce offre des services de financement du commerce sous la forme de mécanismes destinés à l’atténuation des risques, de liquidités, de fonds propres et d’assistance technique aux institutions financières et aux acteurs de diverses filières et consolidation des matières premières. Les services offerts par la Banque vont des lignes de crédit de financement du commerce et accords de participation au risque, aux garanties de transaction, en passant par les instruments de financement de matières premières, surtout agricoles. Parallèlement, la Banque cherche à soutenir les contreparties éligibles par des prises de participation et une assistance technique. (Source : African Development Bank Group (AfDB)).

