La BAD nomme Richard Kwaku Ofori-Mante directeur du Département financement agricole et développement rural

22 Décembre 2023

LIBREVILLE, 22 décembre (Infosplusgabon) - ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 19 décembre 2023/ -- La Banque africaine de développement a nommé Richard Kwaku Ofori-Mante, de nationalité ghanéenne, au poste de directeur du Département financement agricole et développement rural.

M. Ofori-Mante a plus de 22 ans d’expérience dans le domaine des marchés des capitaux d’emprunt, des financements d’entreprise et des financements structurés. Il a démontré sa capacité à utiliser des structures financières innovantes et des instruments de rehaussement de crédit pour mobiliser des capitaux au profit de projets porteurs de transformation. Sa nomination a pris effet le 1er novembre 2023.

M. Ofori-Mante possède une connaissance approfondie des instruments financiers administrés par les institutions multilatérales, y compris leurs différentes politiques et procédures, et a réussi à tirer parti de ces instruments et à les optimiser pour élargir et catalyser les transactions agro-industrielles.

Avant cette nomination, il était directeur par intérim du Département financement agricole et développement rural. Il a dirigé les activités avec les responsables gouvernementaux, les partenaires au développement et le secteur privé pour mettre en œuvre les priorités de la stratégie de la Banque « Nourrir l’Afrique pour la transformation agricole en Afrique ». Il a supervisé la conception, le financement et la mise en œuvre des Zones spéciales de transformation agro-industrielle (SAPZ), ainsi que le Programme de financement des risques de catastrophe en Afrique, une initiative visant à accompagner les pays africains dans la gestion des risques de catastrophes climatiques.

M. Ofori-Mante occupait le poste de directeur par intérim, simultanément avec son poste de chef de la Division de l’agriculture et du financement rural qu’il occupait depuis novembre 2017. À ce titre, il a géré le lancement, la structuration et l’exécution des transactions agro-industrielles pour les opérations à garantie non souveraine du Groupe de la Banque.

M. Ofori-Mante occupait le poste de directeur par intérim, simultanément avec son poste de chef de la Division de l’agriculture et du financement rural qu’il occupait depuis novembre 2017. À ce titre, il a géré le lancement, la structuration et l’exécution des transactions agro-industrielles pour les opérations à garantie non souveraine du Groupe de la Banque.

Avant de rejoindre le Groupe de la Banque africaine de développement en 2010, M. Ofori-Mante a occupé un poste de cadre de direction au sein du groupe des transactions financières de Deloitte Financial Advisory Services à Chicago, de 2004 à 2010. Auparavant, il a travaillé en tant qu’associé principal au sein du groupe de conseil en évaluation d’entreprise de Standard & Poor’s à Chicago. Plus tôt au cours de sa carrière, de 1995 à 1999, il a occupé des postes d’ingénieur mécanique à responsabilités croissantes dans le domaine du conseil en ingénierie, des installations de centrales thermiques et de l’industrie des biens de consommation à rotation rapide.

M. Ofori-Mante est titulaire d’un Master of Business Administration (finances) de l’université Washington à Saint Louis aux États-Unis et d’un Bachelor of Science en ingénierie mécanique de l’université des sciences et technologies Kwame Nkrumah de Kumasi au Ghana.

Commentant sa nomination, M. Ofori-Mante a déclaré : « Je suis très touché par la confiance qui m’est accordée et je suis reconnaissant envers le président Akinwumi Adesina pour cette nomination. Je suis conscient des responsabilités importantes qui accompagnent ce rôle et je m’engage pleinement à travailler avec diligence et en collaboration avec la haute direction, les collègues et toutes les parties prenantes pour réaliser le Programme de transformation agricole de la Banque, ainsi que pour remplir son mandat et sa mission. »

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, a déclaré : « Je suis heureux de nommer M. Richard Ofori-Mante au poste de directeur du Département financement agricole et développement rural. Richard, banquier respecté dans le domaine du financement du développement, apporte à ce poste une vaste expérience de la gestion dans les domaines du financement agricole et du développement rural. Il aidera la Banque à appuyer les communautés rurales et à relier les exploitants agricoles aux marchés afin d’améliorer leurs revenus et leurs moyens de subsistance, contribuant ainsi à faire avancer le travail de la Banque en faveur des économies rurales pour parvenir à une croissance inclusive. » (Source : African Development Bank Group (AfDB)).

FIN/INFOSPLUSGABON/CIC/GABON2023

Copyright Infosplusgabon