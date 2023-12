Conférence des Parties (COP28) : Ecobank Transnational Incorporated signe son premier prêt lié à la durabilité d'un montant de 200 millions USD avec un consortium d'institutions européennes de financement du développement, dirigé par Proparco

18 Décembre 2023

LIBREVILLE, 18 décembre (Infosplusgabon) - Un consortium d’institutions européennes de financement du développement (EDFI) dirigé par Proparco et dont font partie Norfund, la DEG, la FMO et EFP, a annoncé un prêt de 200 millions USD lié au développement durable pour soutenir la stratégie du Groupe Ecobank (www.Ecobank.com) en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'une étape importante puisqu'il s'agit du tout premier prêt lié au développement durable accordé à une institution financière d'Afrique subsaharienne. Ce prêt est lié à deux engagements majeurs en matière de climat, notamment la divulgation d'informations relatives au climat et la définition d'une Stratégie climatique.

La facilité comprend également un Plan d'action pour le climat. Proparco, en partenariat avec le cabinet de conseil allemand IPC, accompagnera les équipes de Ecobank Transnational Incorporated sur le long terme pour atteindre ces objectifs ambitieux.

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la société mère du Groupe Ecobank, basée à Lomé, qui supervise 33 filiales bancaires sur le continent africain. Acteur clé du secteur bancaire en Afrique subsaharienne, ETI propose une large gamme de produits aux PME et offre des services financiers de premier plan, même dans les économies fragiles.



Au fil des ans, Proparco a renforcé son partenariat avec le groupe bancaire panafricain en accordant à ETI et à ses filiales de nombreux prêts, souscriptions d'obligations et facilités de partage des risques, notamment pour le financement du commerce, afin de permettre aux segments mal desservis d'avoir accès au financement.

Fidèle à sa volonté d'intégrer de plus en plus le développement durable dans ses activités et sa stratégie de financement, ETI prend des engagements ambitieux pour relever les défis du développement durable auxquels l'organisation est confrontée et qui sont courants dans le secteur financier. ETI s'est donc engagée à mettre en place :

Un rapport de divulgation liée au climat pour communiquer sur ses prêts verts, son exposition aux secteurs à forte intensité de carbone et son exposition aux risques physiques liés au climat; et Une Stratégie climatique comprenant des objectifs de financement durable, des objectifs de réduction des émissions de GES pour les émissions opérationnelles et financées, des stratégies de décarbonation du premier secteur pour les secteurs les plus intensifs en carbone, et une politique d'exclusion couvrant les mines de charbon thermique et les centrales au charbon.

Ce financement a été soutenu par de nombreuses IFD européennes, témoignant de la confiance des partenaires bancaires de ETI dans le groupe bancaire panafricain. Proparco a joué le rôle d'arrangeur principal et de prêteur, suivi par Norfund, DEG, FMO et European Financing Partners.

Cette transaction souligne la qualité du leadership de ETI dans le secteur bancaire africain et la manière dont elle ouvre la voie à d'autres institutions financières. Cette collaboration permet à Ecobank de mettre en œuvre des objectifs durables et de produire un impact important.

Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a précisé : “Le développement durable fait partie intégrante du mandat de Ecobank et de sa vocation panafricaine. La signature de cet accord de prêt lié à la durabilité est une autre confirmation de l'importance que le Groupe Ecobank accorde au développement durable, qui est pour nous à la fois une responsabilité et une opportunité. Ce prêt lié au développement durable s'appuie sur notre succès en tant que premier groupe bancaire panafricain à avoir émis des obligations Tier 2 conformes aux normes de développement durable en 2021.

Nous sommes fiers d'avoir ouvert la voie à d'autres institutions financières sur le continent. Nous sommes reconnaissants de la collaboration instaurée avec nos partenaires de renom, sous la conduite de Proparco, parmi lesquels figurent Norfund, DEG, FMO et European Financing Partners. Ensemble, nous sommes déterminés à avoir un impact positif et à promouvoir des pratiques de financement durables à travers le continent”.

“Proparco est fière de soutenir un partenaire de longue date qui fait de l'agenda climatique une pierre angulaire de sa stratégie et de ses opérations. ETI ouvre la voie à l'ensemble du secteur financier africain. Ce premier prêt lié au développement durable accordé à un groupe bancaire en Afrique subsaharienne est un exemple à suivre", a déclaré Françoise Lombard, directrice générale de Proparco.

“Norfund se félicite de soutenir une nouvelle fois ETI - l'une des principales institutions financières panafricaines - qui joue le rôle important de proposer des services financiers essentiels à travers le continent", a affirmé Tellef Thorleifsson, directeur général de Norfund.

“La DEG est ravie de poursuivre cet important partenariat avec ETI qui est un groupe bancaire panafricain de premier plan. Nous espérons que ETI deviendra un puissant catalyseur de l'action climatique à travers le continent grâce à cette facilité qui est également parfaitement alignée avec la stratégie Impact et Climat de la DEG" a commenté Michael FISCHER, directeur des institutions financières pour l'Afrique à la DEG.

“ETI est un client de la FMO depuis plus de dix ans et est considéré comme un partenaire de longue date. Nous sommes très heureux de suivre Proparco dans le cadre de cette Friendship Facility, axée sur la Stratégie climatique du Groupe, qui reflète l'ambition proactive de ETI dans ce domaine. Les fonds de la FMO seront destinés aux pays les moins avancés, afin de faire la différence là où les besoins sont les plus importants", a souligné Michael Jongeneel, directeur général de la FMO.

"Aucune institution financière ne peut se permettre d'ignorer les opportunités et les défis que présente le changement climatique. Aujourd'hui, ETI et Proparco ouvrent une nouvelle voie pour l'action climatique en Afrique", a ajouté Dörte Weidig, associé directeur d'IPC.(Source : Ecobank Transnational Incorporated).





