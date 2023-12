ISRAEL : La présidente du CICR a discuté de besoins humanitaires en Israël

18 Décembre 2023

LIBREVILLE, 18 décembre (Infosplusgabon) - La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric, est arrivée le jeudi 14 décembre en Israël pour discuter des besoins humanitaires et de l’accès aux personnes touchées par le conflit en cours, en particulier celles qui sont retenues en otage.

Mme Spoljaric a rencontré des familles d’otages pour écouter leurs préoccupations et leur faire part des efforts incessants que le CICR déploie pour obtenir un accès aux otages. Pour que les visites puissent avoir lieu, le personnel du CICR doit obtenir une autorisation et les détails pratiques doivent être convenus entre les parties.

Mme Spoljaric a échangé avec de hauts responsables israéliens pour évoquer l’action du CICR en faveur des victimes du conflit en Israël. Vendredi, elle s'est rendue en Cisjordanie.



Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et préserver leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

