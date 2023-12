Ile Maurice : La Fondation Merck rencontre le Président Mauricien pour partager l'impact de ses bourses d'études pour 73 médecins en partenariat avec le Ministère de la Santé

16 Décembre 2023

LIBREVILLE, 16 décembre (Infosplusgabon) - La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com) a souligné son engagement à long terme dans le renforcement des capacités de soins de santé lors de sa rencontre avec le Président Mauricien ; La Fondation Merck et le Ministre Mauricien de la Santé et du Bien-être rencontrent leurs 73 Anciens de la Fondation Merck qui ont reçu un diplôme d'un an et un master de deux ans dans 32 spécialités médicales mal desservies et importants lors du Sommet des Alumni de la Fondation Merck à Maurice 2023.

La Fondation Merck a fourni des bourses à 73 médecins mauriciens pour un diplôme d'un an et un master de deux ans dans de nombreuses spécialités médicales critiques et mal desservies à Maurice telles que : Diabète, Endocrinologie, Oncologie, Soins Reproductifs et Sexuels, Soins Respiratoires, Soins Aigus et Critiques, Médecine Préventive Cardiovasculaire, Urgence Pédiatrique et Soins Néonatals et plus encore ; La Fondation Merck a organisé sa 3ème édition de Formation des Médias sur la Santé pour les représentants des médias mauriciens en partenariat avec Media Trust Board, Maurice ; La Fondation Merck a annoncé un Appel à Candidatures pour les Prix « Plus Qu'une Mère » et les Prix « Diabète & Hypertension » destinés aux médias, musiciens, créateurs de mode, cinéastes, étudiants et nouveaux talents potentiels dans ces domaines, dans le but de sensibiliser les communautés aux questions sociales critiques et les problèmes de santé.

La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, a discuté de l'impact de ses programmes de bourses et a souligné son engagement à long terme à transformer les soins de santé publics à Maurice lors de sa réunion de haut niveau avec Son Excellence M. PRITHVIRAJSING ROOPUN G.C.S.K. Président de Maurice, et Dr. Hon. Kailesh Kumar JAGUTPAL, Ministre de la Santé et du Bien-être de Maurice. Au cours de la réunion, les plans à long terme des programmes de la Fondation Merck à Maurice ont été partagés par le Dr. Belén Garijo, Président du Conseil d'Administration et CEO de Merck et Membre du Conseil d'Administration de la Fondation Merck et Sénatrice, Dr Rasha Kelej, CEO de Fondation Merck.

Dr. Belén Garijo, Président du Conseil d'Administration et CEO de Merck et Membre du Conseil d'Administration de la Fondation Merck, a déclaré : « L'objectif de la Fondation Merck est d'améliorer la santé et le bien-être général des personnes en renforçant les capacités de soins de santé en Afrique, en Asie et dans d'autres pays en voie de développement. Par conséquent, nous sommes fermement engagés à transformer le paysage des soins aux patients grâce au programme de bourses de la Fondation Merck. »

« Jusqu'à ce jour, plus de 1 700 bourses ont été accordées à de jeunes médecins de 50 pays dans 42 spécialités critiques et mal desservies. Beaucoup d'entre eux deviennent les premiers spécialistes dans leurs pays comme au Libéria, en Gambie, au Burundi, au Malawi, en Sierra Leone, en Zambie, au Zimbabwe, en Guinée, en Éthiopie, au Congo, au Népal, au Bangladesh et plus encore », a souligné la Sénatrice Dr. Rasha Kelej, CEO de la Fondation Merck.

Ministre de la Santé et du Bien-être de Maurice, le Dr Kailesh Kumar JAGUTPAL a déclaré : « Je suis fier de partager avec vous le fait que la Fondation Merck a offert des bourses d'études d'un Diplôme Post-Universitaire en ligne d'un an et d'un master de deux ans à 73 médecins mauriciens depuis 2017, dans de nombreuses spécialités médicales critiques et mal desservies à Maurice telles que la Fertilité, Embryologie, Soins Sexuels et Reproductifs, Oncologie, Prévention Cardiovasculaire, Diabète, Endocrinologie, Médecine Aiguë, Médecine Respiratoire, Gastroentérologie, Dermatologie, Neuroimagerie pour la Recherche, Microbiologie Clinique et Maladies Infectieuses, Médecine Interne, Médecine D'urgence Pédiatrique, Ophtalmologie, Compétences en Chirurgie Laparoscopique, Soins Intensifs, Médecine Néonatale, Psychiatrie, Médecine Familiale et plus encore. »

« Sur 73 médecins, la Fondation Merck a fourni une formation à de nombreux spécialistes de la Fertilité et Embryologistes, qui travaillent dans le premier centre public de fertilité de Maurice. Il s’agit d’une étape importante pour nous dans le cadre de la campagne « Plus Qu’une Mère », et nous sommes impatients de franchir de nombreuses autres étapes à l’avenir », a ajouté le Dr. Rasha Kelej.

L'objectif du programme de la Fondation Merck est de contribuer au renforcement des capacités de soins de santé dans le secteur public dans le but d'établir une solide plateforme de prestataires de soins de santé qualifiés et spécialisés à Maurice et dans le reste de l'Afrique.

C'est pourquoi la Fondation Merck a organisé son Sommet des Anciens de Maurice pour rencontrer les médecins qui ont terminé ou suivent les bourses offertes par la Fondation Merck. Le sommet était coprésidé par le Dr Belén Garijo, Président du Conseil d'Administration et CEO de Merck et Membre du Conseil d'Administration de la Fondation Merck et le Dr. Rasha Kelej, CEO de la Fondation Merck, ainsi que par le Dr. Hon. Kailesh Kumar JAGUTPAL, Ministre de la Santé et du Bien-être de Maurice.

« Nous travaillons également à résoudre un large éventail de problèmes sociaux et sanitaires, tels que briser la stigmatisation liée à l'infertilité, soutenir l'éducation des filles, la sensibilisation au diabète et à l'hypertension et bien plus encore, dans le pays et à travers l'Afrique, grâce à des partenariats médiatiques et la mode et l’art avec un but », a souligné le Dr. Kelej.

La Fondation Merck a organisé sa 3ème édition de Formation des Médias sur la Santé pour les représentants des médias mauriciens en partenariat avec Media Trust Board de Maurice.



La formation a été organisée pour souligner le rôle important que jouent les médias pour influencer notre société afin de créer un changement culturel dans le but d'aborder un large éventail de problèmes sociaux et sanitaires tels que : briser la stigmatisation liée à l'infertilité, soutenir l'éducation des filles, l'autonomisation des femmes, mettre fin aux mariage des enfants, mettre fin aux MGF et/ou mettre fin à la VBG à tous les niveaux ; souligner l'importance de l'autonomisation des filles et des femmes dans l'éducation et comprendre l'influence de la stigmatisation liée à l'infertilité et d'autres problèmes sociaux tels que la VBG, le mariage des enfants, les MGF, etc, sur les femmes et les couples - Impact social et psychologique. En dehors de cela, l'événement comprenait également une séance sur l'importance de sensibiliser davantage sur le dépistage précoce et la prévention du diabète et de l'hypertension.

La session de formation a été coprésidée par la Sénatrice Dr. Rasha Kelej, CEO de la Fondation Merck et Présidente du Mouvement « Plus Qu'une Mère » et M. Chayman P. Surajbali, Président du Media Trust Board de Maurice, et a été abordée par de hauts responsables médicaux et experts des médias.

Au cours de la session, la Fondation Merck a également diffusé ses premiers films d'animation « Jude Sans Sucre » et « La Tension de Mark », adaptés de leurs livres d'histoires pour enfants dans le but de sensibiliser sur le dépistage précoce et la prévention du diabète et de l'hypertension (qui sont corrélées) et promouvoir un mode de vie sain auprès des enfants et des jeunes en Afrique et au-delà.

La Fondation Merck a également diffusé sa chanson « Dites non au Diabète », chantée par la célèbre chanteuse mauricienne Laura Beg, pour communiquer un message important selon lequel le diabète peut être évité et géré en modifiant son mode de vie, comme ne pas consommer de sucre, manger sainement, faire de l'exercice régulièrement, arrêter de fumer, et limiter la consommation d'alcool.

Au cours de la Formation des Médias sur la Santé, CEO de la Fondation Merck a également annoncé l'Appel à Candidatures pour ses 8 prix importants destinés aux médias, musiciens, créateurs de mode, cinéastes, étudiants et nouveaux talents potentiels dans ces domaines.

Les prix annoncés sont :

1. Prix de Reconnaissance des Médias Africains de la Fondation Merck « Plus Qu'une Mère » 2024, en partenariat avec Media Trust Board, Maurice : Les représentants des médias et les étudiants en journalisme sont invités à présenter leur travail pour sensibiliser à un ou plusieurs des problèmes sociaux suivants tels que : Briser la stigmatisation liée à l'infertilité, soutenir l'éducation des filles, Autonomisation des femmes, mettre fin au mariage des enfants, mettre fin aux MGF et/ou arrêter la VBG à tous les niveaux.

Date limite de soumission : 30 septembre 2024.

2. Prix de la Mode de la Fondation Merck « Plus Qu'une Mère » 2024 en partenariat avec l'Académie du Design et de l'Innovation de Maurice : Tous les étudiants et créateurs de mode africains sont invités à créer et à partager des créations pour délivrer des messages forts et influents afin de sensibiliser à un ou plusieurs des problèmes sociaux suivants tels que : Briser l'infertilité Stigmatisation, Soutenir l'éducation des filles, Autonomisation des femmes, Mettre fin au mariage des enfants, Mettre fin aux MGF et/ou Mettre fin à la VBG à tous les niveaux.

Date limite de soumission : 30 septembre 2024.

3. Prix du Film de la Fondation Merck « Plus Qu'une Mère » 2024 : Tous les cinéastes africains, les étudiants des institutions de formation cinématographique ou les jeunes talents d'Afrique sont invités à créer et à partager un film long ou court, qu'il s'agisse d'un drame, d'un documentaire ou d'un docudrame pour délivrer des messages forts et influents pour aborder un ou plusieurs des problèmes sociaux suivants, tels que : briser la stigmatisation liée à l'infertilité, soutenir l'éducation des filles, l'autonomisation des femmes, mettre fin au mariage des enfants, mettre fin aux MGF et/ou arrêter la VBG à tous les niveaux.

Date limite de soumission : 30 septembre 2024.

4. Prix de la Chanson de la Fondation Merck « Plus Qu'une Mère » 2024 : Tous les chanteurs et artistes musicaux africains sont invités à créer et à partager une CHANSON dans le but d'aborder un ou plusieurs des problèmes sociaux suivants tels que : Briser la stigmatisation liée à l'infertilité, Soutenir les filles Éducation, autonomisation des femmes, mettre fin au mariage des enfants, mettre fin aux MGF et/ou mettre fin à la VBG à tous les niveaux.

Date limite de soumission : 30 septembre 2024.

5. Prix Reconnaissance des Médias de la Fondation Merck « Diabètes & Hypertension » 2024 en partenariat avec Media Trust Board, Maurice : Les représentants des médias sont invités à présenter leur travail à travers des messages forts et influents pour promouvoir un mode de vie sain et sensibiliser sur la prévention et le dépistage précoce du Diabète et de l'Hypertension.

Date limite de soumission : 30 octobre 2024.

6. Prix du Film de la Fondation Merck « Diabètes & Hypertension » 2024 en partenariat avec l'Académie du Design et de l'Innovation de Maurice : Tous les cinéastes africains, les étudiants des institutions de formation cinématographique ou les jeunes talents d'Afrique sont invités à créer et à partager un FILM long ou court, qu'il s'agisse d'une fiction, d'un documentaire ou d'un docudrame délivrant des messages influents pour promouvoir un mode de vie sain, sensibiliser sur la prévention et le dépistage précoce du Diabète et de l'Hypertension.

Date limite de soumission : 30 octobre 2024.

7. Prix de Mode de la Fondation Merck « Diabètes & Hypertension » 2024 : Tous les étudiants et créateurs de mode africains sont invités à créer et à partager des créations pour délivrer des messages forts et influents afin de promouvoir un mode de vie sain et de sensibiliser sur la prévention et le dépistage précoce du Diabète et de l'Hypertension.

Date limite de soumission : 30 octobre 2024.

8. Prix de la Chanson de la Fondation Merck « Diabètes & Hypertension » 2024 : Tous les chanteurs et artistes de musique africains sont invités à créer et à partager une CHANSON dans le but de promouvoir un mode de vie sain et de sensibiliser sur la prévention et le dépistage précoce du Diabète et de l'Hypertension.

Date limite de soumission : 30 octobre 2024.

Les candidatures pour les prix ci-dessus peuvent nous être soumises à : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

(SOURCE : Merck Foundation)La Fondation Merck créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et à faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie. Nos efforts sont principalement axés sur l'amélioration de l'accès à des solutions de soins de santé de qualité et équitables dans les communautés mal desservies, le renforcement des capacités de santé et de recherche scientifique et l'autonomisation des personnes en STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Tous

