Gabon : Une messe d’action de grâce et des expositions pour clore les festivités de la Saint Eloi à SETRAG

13 Décembre 2023

Setrag-Saint-Eloi/Célébration/Messe d'action de grâce

LIBREVILLE, 13 décembre (Infosplusgabon) - Les agents de la Société d’exploitation du transgabonais (SETRAG) ont clôturé les festivités de la Saint Éloi le 9 décembre par une messe d'action de grâce.

Les festivités à la Setrag avaient débuté par des activités sportives le 2 décembre dernier, suivie de la décoration de médailles d’or et de bronze au profit des employés méritants le 8 décembre. Les cheminots ont clôturé leur programme de la Saint Eloi par une messe d'action de grâce et des expositions. En effet, il était question de célébrer leur saint patron comme il est de tradition à chaque début du mois de décembre.

Une journée festive et très satisfaisante pour les cheminots qui a débuté par une bénédiction de l’entreprise et de ses employés, mais encore pour qu’elle soit fraternelle, aussi pour prier pour le repos des âmes des collègues défunts. Pour finir, une présentation de divers activités, de jeux pour enfants accompagnés, des stands de vente de produits alimentaires et des comestibles ont été présentés au public venu nombreux.

"Nous avons été honorés et satisfaits par cette journée d’action de grâce qui non seulement a permis de bénir notre activité, mais aussi pour prier pour le repos des âmes de nos défunts collègues. Comme l’a dit l’aumônier, il nous faut mettre nos actions aux mains de Dieu. Voyant les accidents et incidents que nous avons enregistrés cette année (...), nous n’avons nullement eu de pertes en vies humaines et ceci grâce au Seigneur; raison pour laquelle il mérite nos remerciements et actions de grâce", a expliqué Monsieur Christian Magni, directeur général de la Setrag avant de poursuivre que « c’est pour moi un réel plaisir de voir nos cheminots, leurs familles et amis, célébrer ensemble le saint patron des cheminots (...)».



Pour rappel, Éloi est le patron de cheminots choisi par les orfèvres pour la maîtrise de son art qui était le fer et l’acier et de son honnêteté sans faille. Il est célébré chaque année au début du mois de décembre.





