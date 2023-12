Moody's confirme la note de solidité financière (IFSR) de la Société Islamique pour l'Assurance des Investissements et du Crédit à l'Exportation (SIACE) Aa3 avec des perspectives stables pour la 16ème année consécutive

12 Décembre 2023



LIBREVILLE, 12 décembre (Infosplusgabon) - Moody's Investor Services (Moody's) a confirmé la Note de Solidité Financière de l'Assurance (IFSR) Aa3 de la SIACE avec une perspective stable pour la 16ème année consécutive. L'affirmation de la notation reflète les fondamentaux solides - la situation financière de la SIACE, la gouvernance des risques et le soutien continu de sa société mère - la Banque Islamique de Développement (BID) et de plusieurs membres souverains de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Moody's a souligné la poursuite du renforcement de la qualité du crédit autonome de la SIACE au cours des dernières années, comme en témoigne l'amélioration de la rentabilité, de solides positions sur le marché principal, des opérations diversifiées, un portefeuille investi très liquide et un niveau de capital suffisant.

La rentabilité de la SIACE est restée résiliente en 2022, avec un ratio combiné de 37,3% et un revenu net de 8,2 millions de Dinars Islamiques, bénéficiant d'une couverture commerciale améliorée, d'une réduction des risques et des concentrations entreprise/client, de gains d'efficacité et de revenus d'investissement substantiels.

Moody's a attribué pour la deuxième fois à la SIACE la note d'impact de crédit ESG de neutre à faible (CIS-2), reflétant l'impact limité des facteurs environnementaux et sociaux sur la notation. La solide gouvernance de la Société et l'accent prédominant mis sur l'assurance crédit et contre les risques politiques avec son portefeuille diversifié contribuent à atténuer son exposition aux risques ESG.

SEM Oussama KAISSI, DG de la SIACE, adresse ses sincères félicitations aux pays membres, aux membres estimés du Conseil d'administration de la SIACE et au personnel dévoué pour leur engagement inébranlable et leur succès constant. Conformément aux initiatives du Groupe de la BID, il réaffirme le dévouement inébranlable de la direction à donner la priorité aux objectifs stratégiques pour soutenir les pays membres en contribuant au développement de la finance islamique et aux principales initiatives telles que la finance verte, l'engagement ESG et la promotion de la sécurité alimentaire.

Distribué par APO Group pour Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC).Le Directeur Général exprime sa gratitude et assure aux parties prenantes que la SIACE est bien placée pour faire face à l'instabilité croissante sur la scène géopolitique internationale, s'engageant à maintenir la stabilité financière et la solvabilité tout au long de ces défis.

La SIACE a entamé ses opérations en 1994 pour renforcer les relations économiques entre les États membres de l'OCI, promouvoir le commerce intra-OCI et faciliter les investissements en fournissant des outils d'atténuation des risques et des solutions financières. La Société est le seul assureur multilatéral islamique au monde. Elle a fourni une suite complète de solutions et de services aux secteurs public et privé dans ses 49 États membres et dans le monde. La gamme de produits comprend des produits d'assurance-crédit à court et moyen terme ainsi que des produits d'assurance contre les risques politiques pour les investissements étrangers.

La SIACE a maintenu pendant 15 années consécutives une notation de solvabilité financière d'assurance « Aa3 » de Moody's, classant la société parmi les meilleurs du secteur de l'assurance crédit et risques politiques (CPRI). La résilience de la SIACE repose sur de solides politiques de souscription, de réassurance et de gestion des risques. Au total, la SIACE a assuré depuis sa création plus de 100 milliards de dollars américains de commerce et d'investissements destinés à des secteurs spécifiques : énergie, industrie manufacturière, infrastructures, soins de santé et agriculture.

