LOME : Cinq filiales de Ecobank remportent le Prix de la Banque de l'année 2023 et Ecobank Zimbabwe reçoit le Prix mondial de l'Inclusion Financière aux Trophées The Banker 2023

07 Décembre 2023

TOGO-Economie-Ecobank/Trophées The Banker 2023

LIBREVILLE, 7 décembre (Infosplusgabon) - Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain, a annoncé mardi que Ecobank Zimbabwe a remporté le 'Prix mondial de l'Inclusion Financière' lors des Trophées The Banker 2023. En outre, Ecobank Bénin, Ecobank Guinée, Ecobank Liberia, Ecobank Mali et Ecobank Togo ont toutes été distinguées 'Banque de l'année 2023' dans leur pays.

Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a souligné : "Ces prix reflètent le travail remarquable de tous les employés de Ecobank à travers notre Groupe et n'auraient pu être remportés sans le soutien de nos clients et de nos partenaires. Le Prix mondial de l'Inclusion Financière 2023 décerné à Ecobank Zimbabwe témoigne également de l'immense succès de son partenariat avec CARE Zimbabwe et ONU Femmes. Ce partenariat apporte l'inclusion financière à plus de 50 000 femmes rurales au Zimbabwe en leur permettant de créer des entreprises formelles commercialement viables qui stimulent les économies locales. Je suis également très fier de nos filiales au Bénin, en Guinée, au Liberia, au Mali et au Togo, qui ont remporté le prix de la Banque de l'année 2023. Je suis convaincu que ces filiales, ainsi que toutes les autres, continueront à proposer une excellente expérience bancaire à tous nos clients".

Le programme mis en place par Ecobank Zimbabwe favorise l'inclusion financière et accorde des prêts renouvelables aux associations villageoises de femmes zimbabwéennes qui participent à des programmes de culture, tiennent des épiceries, font de l'horticulture et bien d'autres activités encore. La durabilité de l'initiative est garantie par le fait que les fonds remboursés donnent lieu à de nouveaux prêts à des conditions souples et à des taux d'intérêt peu élevés. L'énorme succès du programme a permis à la banque de porter le nombre de femmes entrepreneures bénéficiaires de 7 500 à 52 500 au cours des six premiers mois de l'année 2023. La banque a créé un écosystème financier, dans lequel les producteurs, les acheteurs et les fournisseurs utilisent les canaux numériques de Ecobank pour leurs transactions. En outre, elle a mis en place des espaces d'échanges commerciaux du marché unique au niveau local, qui sera transformé en un espace d’échanges commerciaux régional une fois que les entreprises seront en mesure d'exporter.

Les membres du jury des Trophées The Banker ont tenu compte de nombreux facteurs dans leur décision.

· Pour le Prix de l'Inclusion Financière, ils ont évalué les banques du monde entier – à la fois dans les économies industrialisées et en développement – sur la façon dont elles relèvent le défi d'inclure les plus démunis dans le système financier. Ils ont également tenu compte du rôle social que remplissent les banques desservant ce segment et de leur capacité à transformer potentiellement ces personnes en clients à forte marge à l'avenir.

· Le Prix de la Banque de l'année vise à récompenser et à promouvoir l'excellence au sein du secteur bancaire. Parmi les critères évalués figuraient la capacité des banques à générer des rendements, à acquérir un avantage stratégique et à servir leurs marchés.

Les prix décernés à Ecobank ont été remis lors de la cérémonie des Trophées 2023 de The Banker, qui s'est déroulée le 30 novembre 2023 au Sheraton Grand Hotel, à Londres, au Royaume-Uni.

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d'une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d'Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients et propose une gamme complète de produits, services et solutions de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale et de la Banque des Grandes Entreprises et d'Investissement à travers de multiples canaux, y compris numériques.

