La Société islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l’exportations (SIACE) et la Standard Chartered Partner pour un projet d'électrification solaire transformateur au Sénégal

LIBREVILLE, 7 décembre (Infosplusgabon) - Lors de la COP 28 aux Émirats arabes unis, un partenariat important a été scellé à travers la signature d'une police d’assurance contre le non-respect des obligations financières souveraines (NHSFO) entre la Société islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l’exportations (SIACE), un assureur multilatéral de crédit et de risques politiques et membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement, et Standard Chartered.

Ce projet ambitieux, évalué à 103 millions d'euros, vise à exploiter l'énergie solaire pour alimenter les lampadaires dans les zones rurales du Sénégal, améliorant ainsi la qualité de vie et soutenant les activités économiques dépendantes d'un accès constant à l'énergie.

Cet accord crucial représente une étape majeure dans le développement durable et soutiendra le financement d'un projet clé visant à acquérir et installer 50 000 lampadaires solaires dans les zones rurales du Sénégal, soit un progrès substantiel dans la quête des énergies renouvelables par le pays.

L'accord a été officiellement signé par M. Oussama Kaissi, le DG de la SIACE, et M. Sunil Kaushal, PDG de Standard Chartered, Afrique et Moyen-Orient.

Il permet une sûreté et une sécurité accrues grâce à des rues bien éclairées, l'allongement des heures de travail, l'encouragement des rassemblements communautaires et la promotion de la croissance économique locale. Sur le plan environnemental, le projet souligne l'importance de réduire les émissions de carbone et d'adopter des pratiques énergétiques respectueuses de l'environnement.

En se prononçant sur l'accord, le DG de la SIACE a déclaré : « Notre collaboration avec Standard Chartered Bank UK pour le projet de lampadaires solaires au Sénégal témoigne de notre engagement en faveur du développement durable dans nos États membres. Cette initiative va au-delà de l’éclairage des rues , en effet il permet l’autonomisation des communautés, l’amélioration de la sécurité et la stimulation de la croissance économique dans les zones rurales. En exploitant la puissance de l’énergie solaire, nous faisons un pas important vers l’indépendance et la sécurité énergétiques au Sénégal, en parfaite adéquation avec les Objectifs de développement durable 7, 11, 10 et 17."

M. Sunil Kaushal, PDG de Standard Chartered Afrique et Moyen-Orient, a déclaré : « Notre partenariat continu avec l’ICIEC a soutenu des projets d’infrastructure stratégiques au Sénégal, ce qui en fait le premier prêt vert accordé par la Banque à la République. L’installation de lampadaires alimentés à l’énergie solaire améliorera la vie des communautés locales tout en soutenant les objectifs climatiques du gouvernement sénégalais. La Banque continuera de stimuler le développement de la région AME en identifiant les opportunités de financement pour des projets d’infrastructure clés dans un large éventail de secteurs.

Seul assureur multilatéral islamique au monde, la SIACE a commencé ses opérations en 1994 pour renforcer les relations économiques entre les États membres de l'OCI et promouvoir le commerce et les investissements intra-OCI en fournissant des outils d'atténuation des risques et des solutions financières.

Elle a ouvert la voie en fournissant une suite complète de solutions aux entreprises et aux investisseurs dans ses 49 États membres, y compris la couverture d'assurance-crédit documentaire, la couverture d'assurance-crédit, la police de couverture bancaire, l’assurance contre le non-respect des obligations financières souveraines et les produits d'assurance des investissements.

La SIACE a maintenu, pour la 15ème année consécutive, une cote de solvabilité d'assurance « Aa3 » de Moody's, classant la Société parmi les meilleures de l'industrie de l'assurance-crédit et des risques politiques (CPRI). La résilience de la SIACE est étayée par ses solides politiques de souscription, de réassurance et de gestion des risques. Cumulativement, la SIACE a assuré plus de 100 milliards de dollars de commerce et d'investissement dirigés vers des secteurs spécifiques - énergie, fabrication, infrastructures, soins de santé et agriculture.

Nous sommes un groupe bancaire international de premier plan, présent sur 52 des marchés les plus dynamiques au monde et au service de nos clients dans 64 autres marchés. Notre objectif est de stimuler le commerce et la prospérité grâce à notre diversité unique, et notre héritage et nos valeurs sont exprimés dans notre promesse de marque. La Standard Chartered PLC est cotée à la Bourse de Londres et à la Bourse de Hong Kong. ( SOURCE : Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC).

