Zimbabwe : La BAD accorde une Facilité de garantie des transactions de financement du commerce de 15 millions de dollars pour NMB Bank

07 Décembre 2023

ZIMBABWE-Economie-PME et entreprises locales/BAD/ NMB Bank

LIBREVILLE, 7 décembre (Infosplusgabon) - Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 30 novembre à Abidjan, une facilité de garantie des transactions de financement du commerce de 15 millions de dollars américains en faveur de NMB Bank au Zimbabwe. C’est le premier projet de la Banque africaine de développement avec la banque NMB, une banque commerciale agréée avec de solides références en matière de soutiens aux petites et moyennes entreprises (PME).

Cette facilité fournira une garantie à 100 % aux banques confirmatrices internationales pour le risque de non-paiement qu’elles prennent sur les transactions de financement du commerce de NMB effectuées pour le compte de PME et d’entreprises locales opérant dans les chaînes de valeur de l’agro-industrie et de la distribution commerciale au Zimbabwe.

La facilité de garantie des transactions de financement du commerce devrait soutenir un volume total d’échanges de plus de 100 millions de dollars américains d’ici 2026 et, par extension, réduire le déficit de financement des transactions de financement du commerce du continent. Elle améliorera également l’accès au financement et soutiendra le commerce intra-africain entre le Zimbabwe, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et le reste de l’Afrique.

Moono Mupotola, responsable du bureau pays de ka Banque africaine de développement au Zimbabwe, a noté que les PME et autres entreprises nationales ont plus de mal à accéder aux financements du commerce que les multinationales et les grandes entreprises locales. « Cette facilité de garantie de transactions est donc un outil stratégique et opportun qui améliorera les relations de correspondance bancaire pour NMB et contribuera à réduire le déficit de financement du commerce du Zimbabwe », a-t-elle déclaré.

« Cette intervention commerciale s’inscrit dans le droit fil des objectifs du programme de financement du commerce de la Banque africaine de développement visant à soutenir les PME, les entreprises appartenant à des femmes, les agriculteurs et les entreprises locales sur le continent en les connectant aux chaînes de valeur clés au niveau régional et mondial », a déclaré Lamin Drammeh, responsable du financement du commerce au sein de la Banque africaine de développement.

NMB a été créée en 1992 par un groupe d’entrepreneurs zimbabwéens. Elle est cotée à la bourse du Zimbabwe. C’est une filiale unique de NMBZ Holdings Limited, une holding d’investissement implantée au Zimbabwe et opérant dans les secteurs de la banque, de la microfinance, de l’immobilier et de la bancassurance. Elle offre une gamme complète de services bancaires aux entreprises, aux PME et aux particuliers, et a été récompensée à plusieurs reprises pour l’excellence de son service et son approche innovante. NMB se développe en tant que banque systémique au Zimbabwe avec 13 succursales et 102 agences via un partenariat avec Zimpost.

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. SOURCE : African Development Bank Group (AfDB).

FIN/INFOSPLUSGABON/NBC/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon