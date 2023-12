Gabon : Une belle journée de sport organisée à SETRAG en prélude de la fête de la Saint-Eloi

06 Décembre 2023

LIBREVILLE, 6 décembre (Infosplusgabon) - La Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG) a organisé le 2 décembre une journée consacrée au sport, en prélude de la fête de la Saint-Éloi qui aura lieu le week-end à venir. Cette journée spéciale a regroupé plus d’une centaines de participants , notamment les cheminots et des riverains.

Le programme sportif s'inscrivait dans le cadre des festivités de la Saint-Eloi. Les épreuves ont débuté par une marche des participants qui ont emprunté le trajet allant de la base Setrag jusqu’à la cité rose, suivie d’un Fitness avec pour Coach Mademoiselle Flora Amaiaganault, et puis d’une séance de football pour terminer avec celle du karaté.

Pour Dieu-donné Nanda, membre du comité d’organisation, "La Saint-Éloi est un énorme succès au sein de l’entreprise, car partant de quatre participants au début pour plus d’une centaine aujourd’hui. Elle commémore le Saint Patron de cheminots et se déroulera sous deux axes. Les rencontres avec le Manga volley-ball et la Garde Républicaine. Nous invitons tous ceux qui veulent y participer".

La Fête de la Saint Éloi, tradition vivante et enracinée. L’origine de cette fête est directement liée à la vie de saint Éloi et à ce qu’il représente.

Né vers 588 à Chaptelat près de Limoges, Eloi est très tôt destiné à exercer le métier d’orfèvre. Après un apprentissage à Limoges et fort d’un talent exceptionnel, Éloi est envoyé à Paris. Là, Clotaire II lui commande un trône d’or serti de pierres précieuses. Éloi réalise un trône magnifique et, avec le superflu de métal et de pierres, cisèle un deuxième trône. Clotaire II fut émerveillé du talent d’Éloi mais aussi de son honnêteté car il aurait pu garder pour lui ce qui restait de la commande.

Éloi meurt le 1er décembre 660 à l’âge de 72 ans. Il est proclamé saint par la vox populi aussitôt après sa sépulture. Il devient naturellement le saint patron des ouvriers travaillant les métaux, notamment.

