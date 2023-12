Conférence des Parties (COP28) : l’Italie annonce une contribution de cinq millions d’euros au Fonds pour l’énergie durable en Afrique

05 Décembre 2023

LIBREVILLE, 5 décembre (Infosplusgabon) - L’Italie a pris un nouvel engagement de verser cinq millions d’euros au Fonds pour l’énergie durable en Afrique (fonds spécial SEFA). La vice-ministre de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Vannia Gava, a annoncé cette nouvelle contribution lundi 4 décembre 2023 à Dubaï lors d’un événement organisé en marge de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques 2023 (COP28), qui se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

« Cette nouvelle contribution de cinq millions d’euros au Fonds pour l’énergie durable en Afrique vient renforcer l’attention que le gouvernement italien porte à l’Afrique, une région géographique d’importance prioritaire pour les politiques énergétiques et climatiques de notre pays », a déclaré Mme Vannia Gava.

Elle a ajouté que cet engagement souligne la volonté constante de l’Italie de favoriser le développement énergétique durable en Afrique. « Notre coopération de longue date avec la Banque africaine de développement, lancée en 2015 avec la contribution au premier cycle du SEFA et du Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA), est encore renforcée par cet engagement », a-t-elle indiqué.

La fondation Res4Africa et GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ont coorganisé l’événement, intitulé « Préparer la transition énergétique de l’Afrique grâce à des cadres politiques et législatifs propices. » L’accent a été mis sur le besoin de faire appel aux investissements du secteur privé pour accélérer la transformation durable des secteurs de l’électricité en Afrique. Le rôle essentiel des programmes d’assistance technique dans la réalisation de ces objectifs a également été mis en évidence.

« La nouvelle contribution de l’Italie au SEFA est une déclaration puissante de son engagement en faveur de la transition énergétique juste de l’Afrique. Ce financement renforcera davantage les efforts du SEFA visant à fournir un accès à une énergie durable et fiable sur tout le continent, stimulant ainsi la croissance économique et améliorant la qualité de vie de millions de personnes », a déclaré Daniel Schroth, directeur du Département des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à la Banque africaine de développement.

« Nous sommes profondément reconnaissants à l’Italie pour son partenariat continu et pour sa vision partagée dans le soutien à l’Afrique sur la voie de l’énergie durable », a-t-il ajouté.

La contribution de l’Italie s’aligne sur les objectifs plus larges de la COP28, en particulier celui de tripler le déploiement des énergies renouvelables.

Le Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA) est un fonds spécial multidonateurs qui fournit des financements catalytiques pour débloquer les investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Le SEFA propose une assistance technique et des instruments de financement concessionnels pour éliminer les obstacles au marché, constituer une réserve de projets plus solide et améliorer le profil risque/rendement des investissements individuels. L’objectif premier du Fonds est de contribuer à l’accès universel à des services énergétiques abordables, fiables, durables et modernes pour tous en Afrique, conformément au New Deal pour l’énergie en Afrique et à l’objectif de développement durable n° 7, « Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable ».

Le Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. SOURCE : African Development Bank Group (AfDB).

