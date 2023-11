Panel ministériel MSGBC 2023 : Exploration de la collaboration régionale et des projets futurs en Afrique de l'Ouest

22 Novembre 2023

NOUAKCHOTT, 21 novembre (Infosplusgabon) - Les ministres de la République islamique de Mauritanie, du Sénégal et du Maroc se sont réunis lors de la conférence et exposition MSGBC Oil, Gas & Power 2023 pour discuter de stratégies cohérentes visant à favoriser la croissance au sein de l'industrie énergétique de l'Afrique de l'Ouest.

Ayant lieu à Nouakchott le 21 novembre, la session du panel - animée par NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie - a souligné l'importance de la collaboration et du partenariat régionaux, tout en informant le public sur les projets majeurs.

"Un défi de l'hydrogène vert se situe à deux niveaux - le transport et le financement", a déclaré Nani O. Chrougha, ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie de la République islamique de Mauritanie.

Les intervenants ont discuté de l'intégration régionale comme un préalable à la promotion du commerce et de l'accès au marché pour l'industrie énergétique de l'Afrique de l'Ouest.

"Nous voulons tous la même chose. Nous voulons être au bon endroit sur la courbe des coûts aujourd'hui, demain et dans 20 ans lorsque nous aurons développé nos ressources... Nous devons éliminer ensemble les risques d’infrastructure", a déclaré Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable du Maroc. "Il n'y a rien de plus beau que de partager un gisement de gaz, un pipeline ou une interconnexion électrique", a-t-elle ajouté.

Les panélistes ont également discuté des diverses opportunités offertes, mettant l'accent sur la gamme de projets possibles grâce aux ressources énergétiques de la région.

"Au-delà du (gaz pour l'électricité), nous devrions penser à diversifier les ressources issues de l'exploitation de nos hydrocarbures. Il ne s'agit pas seulement de la transformation en électricité pour la population qui ne l'a pas encore... c'est une vision qui peut ouvrir de nouvelles possibilités", a déclaré Félix Antoine Diome, ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal.

Les projets d'hydrocarbures, d'hydrogène et d'énergie renouvelable avancent rapidement en Mauritanie et au Sénégal. "Birallah est un champ de gaz très important... les études de faisabilité sont terminées", a déclaré S.E. Chrougha. "Je pense qu'une décision finale sera prise en avril d'un commun accord avec les partenaires bp, Kosmos et SMH."

Concernant le projet Grande Tortue Ahmeyim, S.E. Diome a déclaré : "Il sera bénéfique pour les deux pays d'obtenir du premier gaz dès que possible." De plus, il a déclaré : "Le projet Sangomar avance bien. Les premiers barils sont attendus en mai 2024."

La session s'est conclue par l'exploration des considérations pour l'expansion du marché pétrolier et gazier domestique de l'Afrique, examinant le contenu local à moyen et long terme dans leurs juridictions, équilibré avec la nécessité de stimuler l'investissement et de continuer à collaborer régionalement.

Ayant lieu dans la capitale de la République islamique de Mauritanie, Nouakchott, les 21 et 22 novembre, la conférence et l'exposition MSGBC 2023 servent de seul événement consacré au développement énergétique dans la région MSGBC. L'événement se déroule sous le thème "Scaling Energy Opportunities in Africa’s New Frontier" et est organisé sous le patronage de S.E. Mohamed Ould Cheik Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, et en partenariat avec le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie ; la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH); Petrosen; COS Petrogaz; et la Chambre africaine de l’énergie.

