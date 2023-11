MAURITANIE : La troisième édition de la Conférence MSGBC Oil, Gas & Power lancée en République islamique de Mauritanie

22 Novembre 2023

NOUAKCHOTT, 22 novembre (Infosplusgabon) - L'événement énergétique phare de la région MSGBC, MSGBC Oil, Gas & Power 2023, a officiellement ouvert ses portes mardi à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, avec une cérémonie d'ouverture à laquelle a assisté le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. La cérémonie a posé les bases de deux jours de dialogue et de transactions, les leaders de l'industrie fournissant des remarques prospectives sur l'avenir du marché de l'énergie dans la région MSGBC.

La troisième édition de la conférence MSGBC Oil, Gas & Power – organisée par Energy Capital & Power – propose deux jours de discussions de haut niveau en tandem avec une multitude d'opportunités de réseautage

"Le secteur de l'énergie en Mauritanie a réussi à mettre en œuvre une politique qui fera de la Mauritanie un producteur et exportateur de gaz naturel vers le reste du monde", a déclaré Nani O. Chrougha, Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie de la République islamique de Mauritanie. "La mise en œuvre de cette vision nécessite beaucoup de travail à différentes échelles, notamment l'attraction d'investissements, l'amélioration de l'environnement des affaires et le perfectionnement des compétences, ainsi que la gouvernance et l'infrastructure en place."

À un moment où la demande mondiale est en hausse, l'énergie MSGBC est appelée à jouer un rôle beaucoup plus important dans l'approvisionnement mondial. Selon Eng. Mohamed Hamel, Secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, "À l'avenir, la demande d'énergie devrait augmenter davantage, soutenue par la croissance de la population mondiale. Satisfaire cette croissance de la demande d'énergie tout en réduisant simultanément les émissions nécessite des approches pragmatiques." Il a ajouté que le Forum des pays exportateurs de gaz "attend avec impatience que la Mauritanie s'engage à améliorer ses ressources naturelles pour le bien de son peuple."

Pour aller de l'avant, il est difficile de sécuriser le financement du développement de ces réserves en raison de la transition énergétique mondiale. Dr. Omar Farouk Ibrahim, Secrétaire général de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africains (APPO), a partagé des informations sur la manière dont l'organisation soutient le financement des projets hydrocarbures en Afrique.

Il a déclaré : "À l'APPO, nous travaillons à mettre fin à la dépendance de l'Afrique à l'égard des sources de financement extérieures pour le pétrole et le gaz. Nous travaillons avec Afreximbank pour établir une Banque africaine de l'énergie. Il y a deux semaines, nous avons approuvé le calendrier et cette banque devrait être opérationnelle au cours du premier semestre de l'année prochaine. Nous travaillons également sur des centres de recherche en Afrique."

Afin d'attirer des capitaux étrangers et de renforcer la compétitivité pour l'investissement, les pays de la région ont adopté une série de réformes réglementaires, toutes cruciales pour concrétiser des projets à grande échelle. NJ Ayuk, Président directeur général de la Chambre africaine de l'énergie, a fait remarquer qu'en Mauritanie, "Des fiscs avantageux et un environnement propice ont ouvert la voie à de nombreux nouveaux investisseurs ainsi qu'au développement du gaz, de l'hydrogène, du solaire et de l'éolien."

Ainsi, en collaboration avec des investisseurs mondiaux et des partenaires régionaux, des pays tels que le Sénégal et la Mauritanie développent des projets à grande échelle, tandis que la Gambie, la Guinée-Bissau et Conakry introduisent des tours de licences et des politiques visant à garantir des investissements. Deux développements majeurs seront mis en service l'année prochaine : le projet Greater Tortue Ahmeyim (GTA) d'une capacité de 2,3 millions de tonnes par an (mtpa) et le développement du champ pétrolier Sangomar de 100 000 barils par jour, tandis que les travaux progressent à la centrale au gaz de Sandiara et à la hub de l'hydrogène vert mauritanien de 8 mtpa.

Selon Gordon Birrell, EVP Production & Operations chez bp, "Le projet GTA est achevé à 90 % et nous sommes très proches du premier gaz." Birrell estime que le GTA est à la fois ambitieux et crucial, et que "Le GTA est un grand projet énergétique pour de nombreuses raisons : il a une grande envergure, une grande complexité et une grande importance pour la Mauritanie et le monde."

De même, Mark Crandall, fondateur et PDG de CWP Global - la société qui pilote le développement de l'hydrogène vert de 34 milliards de dollars de la Mauritanie - considère la Mauritanie comme "un endroit très excitant pour travailler". Fournissant des informations sur le projet d'hydrogène vert, il a déclaré : "Nous allons installer des milliers d'éoliennes et des hectares de solaire. Nous produirons plus de 100 TWh d'électricité - c'est plus de 100 fois ce que la Mauritanie utilise aujourd'hui. Tout ce qui ne sera pas nécessaire ici sera exporté et enrichira la Mauritanie par le biais des exportations."

Sous le thème "Scaling Energy Opportunities in Africa's New Frontiers", la conférence représente le seul forum énergétique axé sur l'ensemble du secteur énergétique MSGBC et sa chaîne de valeur. Avec les discours d'ouverture, l'édition 2023 de la conférence a officiellement débuté.

