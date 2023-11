Afrique : MA Wire Francophone : Le nouveau produit d’African Media Agency pour les entreprises de la zone CFA

20 Novembre 2023

LIBREVILLE, 20 novembre (Infosplusgabon) - African Media Agency (AMA) a récemment lancé AMA Wire Francophone, un produit conçu pour répondre aux besoins spécifiques de communication des entreprises opérant dans les pays de la zone CFA. AMA Wire Francophone vise à transformer la manière dont les entreprises établissent des connexions avec leurs clients, les aidant à capitaliser sur les perspectives de croissance dans la région.

La région francophone d'Afrique de l'Ouest connaît un progrès économique significatif, nécessitant que les entreprises communiquent plus efficacement pour atteindre leurs objectifs. Selon la Banque Africaine de Développement (BAD), les économies d’Afrique de l’Ouest devraient croître de 3,9% en 2023, ce qui indique leur forte performance économique face aux défis mondiaux récents.

Cette solution innovante offre aux entreprises la possibilité d'atteindre efficacement leur public grâce à une distribution ciblée dans les médias locaux. Grâce à son approche personnalisée, les entreprises sont assurées que leurs messages sont relayés à bon escient, boostant leur impact auprès des publics appropriés.

“En réponse aux opportunités économiques en Afrique de l'Ouest francophone, il est devenu vital pour les entreprises de posséder des outils de communication solides et de grande portée” a déclaré Eloine Barry, CEO d’African Media Agency. “AMA Wire Francophone a été spécifiquement conçue pour répondre à ces besoins, permettant aux entreprises d'interagir efficacement avec leurs publics cibles tout en évaluant l'impact de leurs communications."

De plus, l'accès au vaste réseau de partenaires médias d'AMA permet une portée étendue, offrant un niveau d'exposition sans précédent pour les entreprises dans toute la zone CFA sur divers canaux de communication. Cette combinaison de diffusion ciblée et de large portée donne aux entreprises les moyens d'étendre leur influence tout en favorisant des interactions significatives avec leur public cible.

"Avec AMA Wire Francophone, les entreprises ont désormais accès à des solutions médiatiques sur mesure, complètes et efficaces pour s'engager dans les marchés francophones dynamiques. Nous sommes ravis d'offrir ce produit qui assure une visibilité et un engagement optimal pour nos clients", a-t-elle ajouté.

Le lancement d'AMA Wire Francophone marque une étape importante pour African Media Agency dans sa mission de fournir aux entreprises des solutions de communication de premier ordre. L’agence est ravie de continuer à soutenir les entreprises dans la réalisation de leurs objectifs commerciaux et à contribuer au développement économique de la région francophone de l'Afrique de l'Ouest.

African Media Agency (AMA) est une agence de communication intégrée qui réunit les relations publiques, les services créatifs et le marketing numérique pour créer des campagnes de communication stratégiques et riches en contenu qui inspirent l'action et créent de la valeur.

Avec une empreinte panafricaine, AMA comprend la dynamique des salles de rédaction africaines, les défis auxquels sont confrontés les journalistes, caractéristiques d'une histoire intéressante, de différents styles et de cultures éditoriales du continent.

