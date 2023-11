Kenya : le Mécanisme africain de financement du développement des engrais engage plus de deux millions de dollars pour améliorer l’accès des agriculteurs aux engrais

17 Novembre 2023

LIBREVILLE, 17 novembre (Infosplusgabon) - Le Mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE) a annoncé qu’il fournirait une garantie partielle de crédit commercial de deux millions de dollars à la société Apollo Agriculture Limited, basée à Nairobi, au Kenya. Cette garantie, assortie d’un financement de 219 000 dollars sous forme de don, vise à soutenir la distribution de plus de 7 000 tonnes d’engrais à quelque 100 000 petits exploitants agricoles kenyans.

Entre 2024 et 2026, le projet soutiendra Apollo Agriculture Limited dans la vente d’engrais à travers une partie de son réseau, couvrant environ 150 distributeurs d’intrants agricoles au détail et 800 agents basés dans les villages et utilisant des plateformes numériques.

La plupart des petits exploitants agricoles du Kenya achètent des engrais en recourant au crédit informel, aux institutions de microfinance et aux banques commerciales. Cependant, des défis demeurent en matière d’accès au financement des engrais pour les agriculteurs, car certains d’entre eux ne peuvent pas fournir de garanties tangibles. Ces nouveaux fonds seront acheminés par l’intermédiaire du projet de Financement du développement des engrais pour une gestion durable de l’agriculture.

« Le projet de Financement du développement des engrais pour une gestion durable de l’agriculture améliorera la productivité agricole en facilitant l’accès et l’utilisation des engrais pour les petits exploitants agricoles au dernier kilomètre, dont 50 % de femmes parmi les bénéficiaires », a déclaré Marie Claire Kalihangabo, coordinatrice du MAFDE.

Les principaux acteurs du marché des engrais comprennent les importateurs et les mélangeurs, ainsi que le gouvernement kenyan, qui gère un programme de subvention des engrais. En 2021, le Kenya a importé 758 000 tonnes d’engrais chimiques. Les agriculteurs kenyans paient 35 dollars pour un sac d’engrais de 50 kg.

« Apollo Agriculture est heureux d’établir un partenariat avec le Mécanisme africain de financement du développement des engrais afin de rendre les intrants agricoles essentiels accessibles et abordables pour les petits exploitants agricoles, augmentant ainsi les revenus des agriculteurs et la sécurité alimentaire du Kenya », a déclaré M. Benjamin Njenga, cofondateur d’Apollo Agriculture Limited.

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé, le 13 octobre 2023 à Abidjan, le projet de Financement du développement des engrais pour une gestion durable de l’agriculture. Il s’aligne sur la Stratégie « Nourrir l’Afrique » de la Banque, car il stimulera le financement des engrais par le secteur privé au Kenya, améliorant ainsi la productivité et la sécurité alimentaires. Il assure la continuité du Document de stratégie pays 2019-2023 de la Banque pour le Kenya et du programme Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine (TAAT) de la Banque.

En 2006, les dirigeants africains ont mandaté le Mécanisme africain de financement du développement des engrais pour aider les États membres de l’Union africaine à accroître leur productivité agricole. Le mécanisme a été créé en 2008 et est devenu opérationnel en 2015. La Banque africaine de développement héberge et gère le MAFDE.

La mission d’Apollo Agriculture Limited est d’aider les petits exploitants agricoles à maximiser leurs profits et de mettre l’agriculture commerciale et la sécurité alimentaire à la portée de tous. Son approche automatisée et axée sur la technologie lui a permis de fournir des intrants agricoles à crédit à plus de 330 000 petits exploitants kenyans - dont 50 % de femmes environ - dans 20 comtés, qui disposent en moyenne d’une superficie inférieure à 1,5 acre.

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution multilatérale de financement dédiée au développement de l’Afrique. Elle comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). La BAD est présente sur le terrain dans 44 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, et contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. (SOURCE : African Development Bank Group (AfDB)).

