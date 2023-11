Congo : la BAD accorde un prêt de 92 millions d’euros pour soutenir la diversification de l’économie

17 Novembre 2023

LIBREVILLE, 17 novembre (Infosplusgabon) - Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a accordé, le 17 novembre 2023 à Abidjan, un prêt de 92 millions d’euros à la République du Congo pour la mise en œuvre de la première phase du Programme d’appui à la gouvernance et à la diversification économique. L’objectif du programme est de renforcer la résilience de l’économie congolaise et de réduire sa dépendance au secteur pétrolier, tout en veillant à concilier impératifs de croissance et lutte contre le changement climatique.

« La mise en œuvre du programme va mettre l’accent sur l’efficacité des investissements publics et la modernisation de la gouvernance des entreprises publiques. Il favorisera la diversification de l’économie du Congo et promouvra les secteurs productifs par un renforcement des facteurs de compétitivité et la valorisation des ressources naturelles jusqu’ici peu exploitées », explique Serge N’Guessan, directeur général de la Banque africaine de développement en Afrique centrale.

En priorité, le programme prévoit de renforcer la discipline budgétaire par une gestion plus efficace et transparente des ressources publiques, spécialement les investissements publics, une amélioration de la gouvernance et de la viabilité des entreprises publiques. Parmi les résultats attendus le renforcement de l’efficacité des investissements publics grâce à une meilleure gestion et une planification plus adéquate, la modernisation de la gouvernance des entreprises publiques et l’amélioration de leurs performances et la modernisation du Code des marchés publics pour garantir davantage d’efficacité, de concurrence et de transparence.

Le programme vise également à soutenir la diversification de l’économie congolaise et à renforcer sa compétitivité par l’amélioration de l’environnement des affaires, le soutien aux réformes dans le secteur de l’électricité et le développement des secteurs productifs.

En juin 2023, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement au Congo comprenait dix projets pour un engagement total de 344,9 millions d’euros.

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. (SOURCE : African Development Bank Group (AfDB)).

