TOGO : Le Groupe Ecobank et African Guarantee Fund Signent Un Accord Transformateur De Partage Des Risques D'un Montant De 200 millions USD

17 Novembre 2023

LIBREVILLE, 17 novembre (Infosplusgabon) - L'Accord Transformateur De Partage Des Risques est le plus grand mécanisme de garantie en Afrique subsaharienne ; Il est le troisième renouvellement du partenariat entre le Grope Ecobank et AGF ; Les PME des 27 marchés africains dans lesquels opère Ecobank bénéficieront de ce partenariat, alors que seuls 7 pays avaient bénéficié de ce partenariat en 2013 ; L'accord prévoit des conditions de prêt favorables pour le financement des entreprises dirigées par des femmes et les projets verts.

Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain, et African Guarantee Fund (AGF), une institution panafricaine spécialisée dans l'octroi de garanties, ont uni leurs forces dans le cadre d'un accord novateur de partage des risques d'un montant de 200 millions USD, visant à stimuler la croissance économique et à soutenir les entreprises – notamment les PME détenues par des femmes – sur le continent.

Les deux organisations ont signé un accord de partenariat stratégique aujourd'hui en marge de l'Africa Financial Industry Summit (AFIS) à Lomé, au Togo, en présence de leurs dirigeants.

L'accord de partage de risque de 200 millions USD marque le troisième renouvellement du partenariat entre Ecobank et AGF. La garantie initiale apportée par AGF en 2013 couvrait sept pays avec un portefeuille garanti total de 50 millions USD. En 2018, la portée de la garantie s'est élargie pour englober 14 pays, ce qui s'est traduit par des décaissements cumulés de 230 millions USD depuis lors. Le partenariat renouvelé porte désormais sur 27 pays au sein du réseau africain de Ecobank, offrant une couverture de 50 % pour les PME éligibles sur l'ensemble des marchés cibles.

En s'appuyant sur le vaste réseau et l'expertise financière de Ecobank et en les associant à l'expérience reconnue d'AGF en matière d'atténuation des risques, cette collaboration vise à relever les défis auxquels sont confrontées les PME pour accéder à un financement abordable.

Les points forts du partenariat sont les suivants :

Une couverture de garantie améliorée à 75 % pour le financement des entreprises dirigées par des femmes et les projets verts : Des conditions favorables ont été fixées afin d'accélérer la mise en œuvre d'un plus grand nombre de transactions liées aux entreprises dirigées par des femmes et aux projets verts, avec des coûts réduits.

Augmentation de la capacité de prêt : La facilité de 200 millions USD permet à Ecobank d'augmenter considérablement sa capacité de prêt aux PME, lui donnant la possibilité d'accorder davantage de facilités de crédit aux PME qui souhaitent se développer, innover et contribuer à la création d'emplois.

Atténuation des risques : AGF jouera un rôle central dans l'atténuation du risque de crédit associé aux prêts aux PME, en instaurant un environnement plus propice pour que les institutions financières soutiennent ces entreprises sans compromettre leur profil de risque.

Inclusion financière : En dirigeant les fonds vers les PME, la collaboration s'aligne sur des objectifs plus larges d'inclusion financière, permettant à un large éventail d'entreprises, notamment celles situées dans des zones mal desservies et éloignées, d'accéder aux ressources financières nécessaires à leur croissance.

Impact économique : L'accord de partage des risques, d'un montant de 200 millions USD, devrait avoir un effet d'entraînement sur divers secteurs, contribuant à l'essor de l'activité économique, à la création d'emplois et au développement durable à travers l'Afrique subsaharienne.

Commentant ce partenariat, Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a exprimé son enthousiasme quant à l'impact potentiel sur les PME et le paysage économique général : "Notre partenariat renforcé avec African Guarantee Fund marque une étape importante dans notre engagement à soutenir les PME à travers l'Afrique en leur proposant des financements abordables. Grâce à ce partenariat, nous prenons des mesures audacieuses pour améliorer le financement vert et le financement des entreprises dirigées par des femmes. Ce faisant, nous visons à éliminer les exigences rigoureuses et restrictives en matière de garanties, qui entravent particulièrement l'accès au crédit des entreprises orientées sur les femmes".

Jules Ngankam, directeur général de African Guarantee Fund Group, a salué le partenariat de longue date entre AGF et le Groupe Ecobank ainsi que son impact transformateur sur les PME : "Le renouvellement de notre partenariat avec le Groupe Ecobank, qui couvre désormais 27 pays, illustre l'importance des mécanismes de partage des risques que les banques devraient mettre à profit pour développer leur portefeuille de PME. Ce partenariat catalysera près d'un milliard d'USD de financement pour les PME, qui sont les véritables moteurs de la croissance des économies africaines".

Le programme Ellever de Ecobank bénéficiera aussi largement de notre programme ‘Garantie pour la croissance’ de l’AFAWA afin de stimuler de manière significative le financement des PME dirigées ou détenues par des femmes", a-t-il ajouté.

L'accord de partage des risques, d'un montant de 200 millions USD, est voué à devenir une initiative de référence dans le paysage financier de l'Afrique subsaharienne, démontrant les efforts de collaboration d'acteurs clés pour stimuler la croissance économique et encourager l'esprit d'entreprise. Les pays couverts par le partenariat, classés par ordre alphabétique, sont les suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Kenya, Mozambique, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Sud-Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.



Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d'une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d'Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients et propose une gamme complète de produits, services et solutions de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale et de la Banque des Grandes Entreprises et d'Investissement à travers de multiples canaux, y compris numériques.

African Guarantee Fund (AGF) est un fournisseur de garanties spécialisé dont la mission est de faciliter le développement économique et la réduction de la pauvreté en Afrique. Pour ce faire, AGF améliore l'accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME) dans des secteurs économiques clés grâce à ses produits de garantie et à son aide au développement des capacités. Depuis sa création, AGF a débloqué plus de 3,5 milliards USD pour le financement des PME, grâce à des partenariats avec 200 institutions financières dans 40 pays africains.

AGF est soutenu par les actionnaires et sponsors suivants : le gouvernement du Danemark à travers l'Agence danoise de développement international (DANIDA), le gouvernement de l'Espagne à travers l'Agence espagnole de coopération internationale (AECID), la Banque africaine de développement (BAD), l'Agence française de développement (AFD), le Fonds nordique de développement (NDF), le Fonds d'investissement pour les pays en développement (IFU), la Banque allemande de développement (KfW), l'Agence française pour le secteur privé (PROPARCO), la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Affaires mondiales Canada (GAC) et le West Africa Trade & Investment Hub (WATIH) de l'USAID.

