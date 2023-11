JOHANNESBURG : Yellow Card, la première fintech en Afrique à lancer PayPal USD (PYUSD)

15 Novembre 2023

LIBREVILLE, 15 novembre (Infosplusgabon) - Yellow Card se positionne comme la première fintech sur le continent à lancer PayPal USD (PYUSD). C'est une étape importante dans l'industrie africaine des crypto-monnaies, Ce nouveau stablecoin de PayPal, émis par Paxos, ouvrira de nouveaux horizons pour les transactions financières numériques entre l'Afrique et les États-Unis.

L'adoption des crypto-monnaies en Afrique est en plein essor - selon un rapport de Chainalysis, entre 2020 et 2021, le marché des crypto-monnaies sur le continent a augmenté de plus de 1200 % (pour atteindre $106 milliards). Le Nigeria, le Maroc et le Kenya se sont classés dans le top 20 des pays ayant adopté les crypto-monnaies. Pour expliquer cette croissance, on peut en grande partie invoquer les stablecoins, qui ont connu une véritable popularité auprès des débutants et des traders chevronnés grâce à la facilité avec laquelle ils peuvent être utilisés et à leur plus grande stabilité.

Au cours des dernières années, Yellow Card est devenue l'entreprise de crypto-monnaies qui connaît la croissance la plus rapide en Afrique, avec une présence dans 20 pays, et sans aucun signe de ralentissement.

En août, PYUSD a été lancé sur le marché américain et n'a cessé depuis de faire des vagues dans cette industrie. PYUSD est un stablecoin entièrement adossé à l'USD, dont les réserves sont constituées à 100 % de dépôts en dollars américains, de bons du Trésor américain et d'équivalents de trésorerie. PYUSD - et ses réserves - sont soumis à une surveillance réglementaire stricte de la part du Département des services financiers de l'État de New York, qui respecte les normes les plus rigoureuses en matière de protection des consommateurs.

Chris Maurice, PDG et Co-fondateur de Yellow Card, déclare que ce partenariat souligne la véritable importance de l'entreprise où l'innovation, l'inclusion financière et le progrès se côtoient.

"Ce moment témoigne de la poursuite incessante de l'innovation et de l'inclusion financière que Yellow Card représente. Le lancement de PYUSD sur notre plateforme n'est pas seulement une réussite commerciale, c'est un engagement envers notre mission de rendre les monnaies numériques accessibles à tous en Afrique", a-t-il déclaré.

La disponibilité de PYUSD sur Yellow Card signifie que les clients peuvent facilement transférer des fonds vers et depuis les États-Unis. En effet, les utilisateurs de PayPal et de Venmo aux États-Unis peuvent accepter PYUSD et l'échanger contre du dollar. En fait, cela supprime des procédures plus longues tout en assurant la sécurité, la stabilité et la rapidité, tout en restant rentable et moins coûteux.

Ce partenariat introduit également de nouvelles opportunités de commerce mondial et d'accès pour les clients basés en Afrique, car ceux-ci peuvent acheter, vendre et transférer des PYUSD de manière pratique sur la plateforme Yellow Card, sans avoir besoin d'un compte PayPal.

Notre vision commune repose sur la promotion de l'inclusion financière, l'éducation et la réduction du fossé entre les systèmes financiers traditionnels et numériques en Afrique. Ainsi, ce partenariat permettra sans aucun doute aux individus et aux entreprises du continent de participer plus efficacement à l'économie mondiale.

Yellow Card est une entreprise de fintech sur le continent africain, opérant dans 20 pays, C'est une plateforme d'echange de crypto-monnaie, des paiements transfrontaliers pratiques alimentés par la crypto-monnaie, et une suite d'API pour les entreprises permettant d'effecteur des transactions à n'importe qui sur le continent et à l'étranger.

Fondée en 2016 par Chris et Justin, l'entreprise compte aujourd'hui plus de 220 employés à travers l'Afrique. Cette fintech est également soutenue par certaines sociétés de capital-risque les plus influentes et les plus importantes de l'industrie de la fintech, notamment Polychain Capital, Coinbase Ventures,, Third Prime Ventures, Valar Ventures, et Block (anciennement Square) du fondateur de Twitter Jack Dorsey.

