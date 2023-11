Gabon : La SETRAG forme des agents pour sensibiliser contre les risques ferroviaires

15 Novembre 2023

GABON-Sécurité/Campagne contre les risques ferroviaires-SETRAG

LIBREVILLE, 15 novembre (Infosplusgabon) - Les taux élevés d'accidents aux abords de la voie ferrée, ont contraint la Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG), à lancer une campagne de Sécurisation contre les risques ferroviaires à travers la formation des agents sensibilisateurs pour sa campagne annuelle 2023.

Soucieux de limiter les risques et le taux élevé d’accidents aux abords du chemin de fer, la Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG), via son service RSE, a initié depuis l'année 2018, un programme de sensibilisation annuelle sur la sécurité ferroviaire aux alentours du chemin de fer. Et cette année, l’entreprise ne va pas déroger à la tradition.

Le lundi 13 novembre 2023, la salle polyvalente de l'entreprise sis à son siège social d'Owendo a servi de cadre pour le lancement de la formation des agents sensibilisateurs qui, pendant trois mois vont sillonner la voie ferrée, afin de sensibiliser les communautés riveraines et surtout les élèves aux risques ferroviaires. La Société d’Exploitation de Transgabonais (SETRAG) qui avait déjà lancé cette même campagne annuelle le jeudi 10 Aout 2023 dernier, a attendu la période scolaire pour mieux se donner plus de chance d'atteindre les cibles souhaitées.

Pour Claude Evariste Taty, l''agent formateur, cette étape de formation des agents sensibilisateurs qui va durer trois jours est cruciale car, c'est pendant celle-ci que les fondamentaux de cette sensibilisation et la connaissance du domaine ferroviaire leur sont transmis. Elle permet aussi aux recrues qui sont généralement des externes à l'entreprise, de s'imprégner de certains rudiments et connaissances de l'entreprise et surtout de les outiller sur les termes justes à employer face aux riverains.

Pour rappel, la campagne de Sécurisation Ferroviaire est un moyen important de sensibiliser les communautés riveraines à la voie ferree contre les risques ferroviaire, en prévenant les accidents des personnes, des automobiles et d' interpeller les uns et les autres sur les comportements prohibés lors des heurts d’animaux.

Depuis lors, la Setrag a sensibilisé en 2022 un taux de 44.467 personnes riveraines et 3.484 élèves de 18 établissements. Pour leur sécurité, la Setrag rappelle la nécessité d’utiliser les passerelles pour les traversées piétonnes de la voie et de ne point s’approcher d’un train en stationnement ou en circulation.

