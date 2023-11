La présidente du CICR s’apprête à rencontrer des familles d’otages

14 Novembre 2023

Conflit Israël/ Hamas-Otages- CICR

LIBREVILLE, 14 novembre (Infosplusgabon) - La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric, rencontrera mardi à nouveau des familles d’otages au siège de l’institution à Genève. Elle recevra par la même occasion le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Santé d'Israël. Le CICR a constamment défendu les intérêts des otages détenus à Gaza, y compris directement auprès du Hamas et auprès d’acteurs susceptibles d'avoir une influence sur les parties au conflit.

« Les familles des otages traversent une période extrêmement éprouvante et je tiens à souligner que nous nous mobilisons sans relâche en faveur de leurs proches. Il s'agit d'une priorité absolue pour moi, car je suis consciente des terribles souffrances endurées par ces familles », a déclaré Mme Spoljaric. « La prise d'otages est interdite par le droit international humanitaire. Nous continuons de demander instamment la libération des otages et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir accès à ces personnes. Toutefois, nous ne pouvons pas agir isolément : des accords doivent être conclus pour permettre au CICR de mener à bien sa mission en toute sécurité. »

« Nous sommes profondément préoccupés par le fait que des enfants, des personnes âgées ou en situation de handicap et d'autres individus vulnérables figurent parmi les personnes détenues », a ajouté la présidente du CICR. « Nous sommes conscients que de nombreuses personnes donneraient tout pour recevoir des nouvelles positives au sujet des otages. Soyez assurés que nous ne cesserons pas d’œuvrer en faveur de leur libération. J’aimerais rappeler aussi que le CICR ne peut pas pénétrer de force dans les lieux où sont détenus les otages. Nous ne pouvons les visiter que lorsque des accords ont été conclus, notamment en ce qui concerne la sécurité d'accès. »

Le CICR demande continuellement des informations sur les otages et leur état de santé, et s'efforce d'élucider le sort des personnes portées disparues. Les otages doivent être traités avec humanité, avoir accès à des soins médicaux et pouvoir communiquer avec leurs proches. Le CICR se tient prêt à faciliter leur libération, comme il l'a déjà fait pour quatre d’entre eux.

Le CICR vient en aide à toutes les victimes de conflit, quel que soit leur camp. Au vu des conséquences humanitaires dévastatrices du conflit tant à Gaza qu'en Israël, nous continuons d'exhorter les parties à respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et en particulier à épargner les civils lors de leurs opérations militaires.

Ces dernières semaines, le CICR a intensifié son action humanitaire à Gaza et a notamment fourni une assistance accrue en matière de soins de santé d'urgence, et ce dans des conditions particulièrement dangereuses et chaotiques.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

