BENIN : La cité historique de Ouidah accueille les Vodun Days, les 9 et 10 janvier 2024

LIBREVILLE, 13 novembre (Infosplusgabon) - La Fête du Vodun, qui est célébrée chaque 10 janvier au Bénin, se réinvente à travers un nouveau rendez-vous autour des arts, de la culture et de la spiritualité Vodun : les Vodun Days. Un temps fort dont la première édition aura lieu les 9 et 10 janvier 2024 à Ouidah. Les festivités se dérouleront au sein de la Cité historique et sur la plage, à proximité de la Porte du non-retour.

Le Bénin compte réhabiliter et offrir au monde la richesse des arts et des cultures liés au Vodun. Des projets majeurs sont à l’horizon, notamment la construction d’un Musée International du Vodun, la Route des Couvents Vodun et l’organisation des Vodun Days. Conscient de la vitalité et de l’importance de son patrimoine cultuel, le Bénin met en valeur cet héritage qu’il a en partage avec de nombreux pays, en s’affirmant en tant que berceau du Vodun.

Les Vodun Days se déclinent autour de plusieurs temps forts et festivités :





‐ Les animations des places et couvents Vodun au cœur de la Cité historique de Ouidah ;

‐ Le Village des Vodun Days avec ses nombreux stands d’artisanat, de restauration et d’animations ;

‐ La scène artistique avec son concert et son spectacle nocturnes sur la plage ;

‐ Le Cérémonial du 10 janvier en présence des hauts dignitaires avec la parade rituelle de la sortie des couvents des fidèles Vodun.

Des danses du Vodun Hounvè aux sorties des Zangbétos et des Egungun, sans oublier les parades en l’honneur des divinités telles que Yaoïtcha ou encore Vodun Mami Dan, jusqu’aux concerts en plein air, au bord de mer, rythmés par des artistes internationaux et béninois de renom : Ouidah Cité-Musée offrira une expérience culturelle unique.

Pour rappel, Les Vodun Days, anciennement connus sous le nom de Fête du Vodun, sont un rendez-vous annuel international se tenant les 9 et 10 janvier à Ouidah, au Bénin. Cet événement majeur met en lumière les arts, la culture et la spiritualité Vodun à travers une programmation culturelle inédite.

