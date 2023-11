PORT LOUIS : Popay a été positionné dans la catégorie Global Aspirant dans la Matrice 2023 Paie Multi-pays d’Everest Group

13 Novembre 2023

LIBREVILLE, 13 novembre (Infosplusgabon) - Popay, un fournisseur de solutions de paie pan-africaines, a été positionné dans catégorie Global Aspirant dans la Matrice 2023 Paie Multi-pays d’Everest Group. La Matrice 2023 Paie Multi-Pays d’Everest Group fait une analyse détaillée et approfondie de 27 éditeurs de Paie et les positionne dans le MCP Solutions PEAK Matrix® dans différentes catégories tels que Leaders, Principaux Prétendants, et Aspirants sur la base de leur impact sur le marché, leur vision, et leur capacité à délivrer les projets de paie.

La position de Popay en tant que Global Aspirant confirme sa place en tant qu'acteur clé dans l'espace de la paie multi-pays, démontrant son engagement envers l'excellence, l'innovation et les services axés sur le client. Popay propose une solution complète sur une seule plateforme pour les besoins en paie et en RH en Afrique, ce qui en fait le choix préféré des entreprises cherchant à rationaliser leurs opérations et à garantir la conformité aux réglementations locales.

La suite RH complète de Popay, intégrée de manière transparente à sa plateforme de paie, donne aux organisations les outils nécessaires pour l'acquisition de talents, la gestion des employés, la planification et l'analyse, et permet aux entreprises d'optimiser leur effectif et de stimuler leur croissance tout en assurant la conformité avec le paysage réglementaire en constante évolution.

"Nous sommes ravis d'être positionné en tant que Global Aspirant dans la matrice du groupe Everest Peak 2023. Cette réalisation reflète notre engagement indéfectible à fournir des solutions de paie et de RH de premier ordre à nos clients en Afrique et dans le monde", a déclaré Pierre Lamboray, directeur général de Popay Africa.

Popay continue d'investir dans la recherche et le développement pour rester à la pointe des avancées technologiques dans les services de paie et de RH. Mettant fortement l'accent sur la sécurité des données, la scalabilité et des interfaces conviviales, Popay s'engage à fournir des solutions qui permettent aux organisations de prospérer dans un environnement commercial en constante évolution.

La reconnaissance de Popay en tant que Global Aspirant dans la matrice de Everest Group 2023 souligne son engagement à fournir des solutions de paie et de RH de pointe à travers le continent africain et au-delà. Alors que Popay étend sa portée, l'entreprise reste dévouée à sa mission de simplifier les processus de paie et de RH et de favoriser la croissance des entreprises.

