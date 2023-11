Afrique : Le président de Rugby Afrique appelle à investir dans l'excellence du Continent

13 Novembre 2023

LIBREVILLE, 13 novembre (Infosplusgabon) - Herbert Mensah, le nouveau président élu de Rugby Afrique, l'organe directeur continental du rugby en Afrique, a participé à une discussion en tête-à-tête lors du 2023 Africa Investment Forum (AIF), qui s'estle jeudi 10 novembre à Marrakech, au Maroc. Soutenu par la Banque africaine de développement et sept autres partenaires fondateurs (Africa50, Africa Finance Corporation, Afreximbank, Development Bank of Southern Africa, European Investment Bank, Islamic Development Bank et Trade and Development Bank), l'Africa Investment Forum est le marché de l'investissement en Afrique qui permet d'accélérer les transactions afin de combler les lacunes en matière d'investissement en Afrique.

Fondé en 2018, l'Africa Investment Forum a mobilisé près de 143 milliards de dollars d'intérêt pour l'investissement.

Lors de la discussion, le président de Rugby Afrique a encouragé l'investissement dans le sport à travers l'Afrique, soulignant l'importance des opportunités d'investissement émergeant du continent lui-même.

Rugby Afrique est l'organe directeur du rugby en Afrique et l'une des associations régionales de World Rugby. Elle réunit tous les pays africains qui pratiquent le rugby à XV, le rugby à sept et le rugby féminin. Rugby Afrique organise diverses compétitions, notamment les tournois de qualification pour la Coupe du monde de rugby et l'Africa Sevens, une compétition de qualification pour les Jeux olympiques. Avec 39 syndicats membres, Rugby Afrique se consacre à la promotion et au développement du rugby sur tout le continent. World Rugby a désigné le Ghana, le Nigeria et la Zambie comme trois des six nations émergentes connaissant une forte croissance dans le domaine du rugby.

