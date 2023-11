Reuters Events a organisé la 15e cérémonie de remise des prix annuels des Responsables Business Awards

12 Novembre 2023

LIBREVILLE, 11 novembre (Infosplusgabon) - La filiale Reuters Events a organisé le 1er novembre dernier, la 15e cérémonie de remise des prix des Responsables Business Awards, dans le but de récompenser les entreprises les plus avancées dans les domaines de l'environnement et de la gouvernance sociale rapporte un communiqué de presse conjoint Gabon Special Economic Zone S.A (GSEZ) et la 1rst carbon-neutral certified industrial zone in Africa.

"Nous sommes fiers d'annoncer qu'Arise Integrated Industrial Plateforms (ARISE IIP) a été honorée lors de cet évènement prestigieux, en recevant un prix dans la catégorie SDG Pionner -Sustainable Development Goals Pioneer (Pionnier pour les Objectifs de Développement Durable).

En plus de cette distinction, nous avons également eu l'honneur d'âtre finalistes dans la catégorie Circular Transition, qui récompense l'innovation dans le domaine de l'économie circulaire. Cette nomination salue particulièrement les réalisations de l'usine de panneaux de particules de bois située dans la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok, qui a été utilisée comme étude de cas. Depuis sa mise en service en 2023, l'usine a atteint des jalons remarquables :

*Production de près de 180 000 panneaux de particules de bois d'ici la fin de l'année 2023.

* Augmentation du taux d'utilisation des grumes à près de 90% contre 44% à l'échelle nationale

* Capacité à éviter la combustion de près de 350 tonnes de déchets de bois par jour

* Réduction moyenne de 32000 tonnes de Co2 émises annuellement.

Cette réussite collective, poursuit le communiqué, a été rendue possible grâce à notre partenariat avec le gouvernement, en collaboration avec la Caisse de dépôt et Consignations (CDC). Nous sommes ravis de partager cette reconnaissance avec notre précieux public.

Avec plus de 700 candidatures provenant d'entreprises de renommée mondiale, parmi lesquelles des acteurs tels que UPS, The Coca-Cola Company, Paypal, EY, Mastercard, Bank of America, en provenance de plus de 51 pays, les lauréats de ces prix ont été sélectionnés par un panel de 25 juges indépendants.

Cette distinction réaffirme l'engagement de GSEZ en faveur de l'Industrialisation durable et de l'innovation, et contribue à promouvoir la renommée internationale du Gabon, souligne-t-on.

