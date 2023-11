SUISSE : La promesse des nouveaux outils de lutte contre la tuberculose : l'éradication de la maladie est-elle enfin en vue ?

12 Novembre 2023

LIBREVILLE, 12 novembre (Infosplusgabon) - La tuberculose reste la deuxième maladie infectieuse la plus meurtrière après la COVID-19, malgré les progrès réalisés au niveau mondial. La tuberculose a cause chaque année plus de décès que le VIH et le paludisme réunis. Il est possible de mettre fin à la tuberculose de notre vivant, mais seulement avec une volonté politique et un financement accrus pour le développement et la mise à disposition de nouveaux outils.

Dans le cadre de la période précédant la conférence The Union se tenant du 15 au 18 novembre à Paris, FIND, IAVI, TB Alliance et Unitaid ont lancé des invitations à une session francophone de sensibilisation des médias à la question de la tuberculose le mardi 14 novembre à l’hôtel Marriott Champs-Elysées à Paris.

Des intervenants des organisations co-hôtes et de la communauté vous aideront à comprendre la situation actuelle de la tuberculose dans le monde, les possibilités offertes par les progrès récents et ce qu'il reste à faire pour que l'éradication de la tuberculose devienne une réalité.

Rappelons que la bactérie de la tuberculose a été découverte pour la première fois en 1882. Depuis un siècle et demi, les progrès réalisés pour vaincre la maladie ont été insuffisants. D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en 2022, il a été estimé que 10,6 millions de personnes ont contracté la tuberculose dans le monde, 5,8 millions d’entre elles étant des hommes, 3,5 millions d’entre elles étant des femmes et 1,3 million d’entre elles étant des enfants. Environ 1,3 million de personnes sont décédées de la maladie en 2022.

Dans la stratégie de lutte contre la tuberculose (End TB Strategy), l'OMS a fixé des objectifs ambitieux : réduire l'incidence de la tuberculose de 80 %, le nombre de décès dus à la tuberculose de 90 % et éliminer les coûts catastrophiques pour les ménages touchés par la tuberculose d'ici à 2030.

L'éradication de la tuberculose est enfin à notre portée. Mais comme il ne reste que sept ans pour atteindre les objectifs de 2030, une volonté politique et un financement accrus seront essentiels pour accélérer le développement et la mise à disposition des nouveaux tests, traitements et vaccins dont nous avons besoin pour éliminer cette maladie mortelle. Alors, que nous reste-t-il à faire pour mettre fin à la tuberculose ?.

