AFRIQUE : Afreximbank nomme M. Haytham El Maayergi au poste de Vice-Président exécutif en charge de la Global Trade Bank (EVP GTBA)

12 Novembre 2023

LIBREVILLE, 12 novembre (Infosplusgabon) - La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) vient d'annoncer la nomination de M. Haytham El Maayergi au poste de Vice-Président exécutif, en charge de la Global Trade Bank [Banque du commerce international], succédant à M. Amr Kamel, ancien vice-président exécutif, chargé du Développement des affaires et de la Banque d'entreprise.

M. El Maayergi apporte à ce poste plus de trois décennies d'expérience diversifiée, dont 25 ans consacrés à des institutions bancaires régionales et multinationales, notamment Citibank, Standard Chartered Bank et Société Générale. Tout au long de sa carrière, M. El Maayergi a occupé diverses fonctions au sein de départements de banque de transaction/de financement du commerce international, de banque d'entreprise et d'institutions financières, de banque de détail, d'usine numérique, d'opérations et de technologie. M. El Maayergi peut se prévaloir d'une longue expérience dans la structuration de solutions innovantes de financement du commerce et de prêts bilatéraux, y compris des structures islamiques, tant pour les multinationales que pour les grandes entreprises locales.

En outre, l'expertise de M. El Maayergi couvre plusieurs marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, en particulier l'Égypte et les pays du Conseil du Golfe. Par ailleurs, M. El Maayergi apporte une perspective internationale, dans la mesure où il a beaucoup travaillé en Asie, en Europe et aux Amériques au cours de son mandat dans d'autres banques multinationales.

Benedict Oramah, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, a réagi, en ces termes : « Nous sommes ravis d'accueillir M. Haytham El Maayergi au sein d'Afreximbank en tant que nouveau Vice-Président exécutif, en charge de la Global Trade Bank. Cette nomination importante s'inscrit dans le cadre de notre vision stratégique, telle que décrite dans le plan stratégique VI. Nous sommes convaincus que M. El Maayergi, fort d'une expérience impressionnante, jouera un rôle essentiel dans l'accomplissement de notre mission, qui est de promouvoir le commerce intra-africain et l'intégration économique ».

Dans ses nouvelles fonctions, M. El Maayergi dirigera une équipe gérant un portefeuille diversifié de clients à travers l'Afrique, et sera également chargé de développer une large gamme de produits bancaires liés au commerce international. Cela comprend le financement du commerce, les syndications et les services de conseil et de marché des capitaux. Il aura également pour mission de rechercher de nouvelles opportunités de transactions et de gérer l'ensemble de la chaîne de valeur des services bancaires pour le commerce international, tout en atténuant les risques associés. En outre, M. El Maayergi assurera la liaison entre le Président, le Conseil d'administration, les parties prenantes et les investisseurs en fournissant une orientation stratégique, en établissant des relations et en veillant au respect des directives en matière de risques, un rôle vital pour le succès d'Afreximbank et de la Global Trade Bank.

Commentant sa nomination, M. Haytham El Maayergi a déclaré :

« Je suis très honoré d’occuper ce poste et d'assumer les responsabilités importantes qu'il implique. Nous avons une formidable opportunité d'avoir un impact significatif sur le commerce international et le développement économique de l'Afrique. J’ai hâte de travailler avec l'équipe pour identifier de nouvelles opportunités et gérer de manière efficace l'ensemble de la chaîne de valeur de la banque du commerce international tout en assurant une gestion rigoureuse des risques. Je suis convaincu qu'avec la direction d'Afreximbank, nous obtiendrons des résultats exceptionnels et que nous propulserons notre portefeuille de banque du commerce international vers un plus grand succès ».

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les opérations d’un système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de l'ZLECAf et l'UA, la Banque a entrepris de mettre en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. Au 31 décembre 2022, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 31 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 5,2 milliards de dollars US. La Banque a décaissé plus de 86 milliards de dollars US entre 2016 et 2022. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »).

FIN/INFOSPLUSGABON/OOL/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon