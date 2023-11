NOUAKCHOTT : Le Directeur du Gambia National Petroleum Corporation (GNPC) participera à MSGBC Oil, Gas & Power 2023

12 Novembre 2023

LIBREVILLE, 12 novembre (Infosplusgabon) - Le Directeur Général de la Gambia National Petroleum Corporation (GNPC), Baboucarr Njie, participera en tant que conférencier lors de la troisième édition de MSGBC Oil, Gas & Power 2023, qui se tiendra du 21 au 22 novembre à Nouakchott, en Mauritanie. La participation du GNPC contribuera à faire progresser l'agenda énergétique de la Gambie, la participation de Njie étant susceptible de faciliter l'engagement avec les investisseurs internationaux dans le secteur de l'énergie tout en améliorant la coopération régionale, en créant une sécurité et une stabilité des approvisionnements transfrontaliers et en renforçant les investissements dans les secteurs en amont et en aval.

Anciennement responsable de l'Analyse des Politiques au Département de Géologie et de la Commission du Pétrole de la Gambie, Baboucarr Njie a offert ses connaissances en tant qu'économiste au gouvernement gambien pour faire face à l'évolution du paysage. Reconnaissant l' énorme potentiel du secteur pétrolier et gazier de l'Afrique de l'Ouest, en particulier du bassin MSGBC, il a plaidé en faveur de la création d'une Société Nationale du Pétrole. Ses efforts ont abouti à la création de la Gambia National Petroleum Corporation en 2003, ainsi qu'à des mesures visant à former des ingénieurs pétroliers et à améliorer l'expertise, garantissant que le pays était prêt à affronter les défis et les opportunités du secteur.

"La participation de Njie à l'édition de cette année de MSGBC témoigne de l'importance que la Gambie entend jouer en tant que moteur de la croissance de l'Afrique de l'Ouest. La Gambie se concentre sur le renforcement de l'exploration et l'ouverture de nouveaux champs pétroliers et gaziers, et alors que l'événement renforce la position du pays en tant que carrefour du développement énergétique de l'Afrique de l'Ouest, la participation du directeur général favorise les relations entre les pays de la MSGBC", déclare Sandra Jeque, Directrice de la Conférence Internationale d'Energy Capital & Power.

Sous le haut patronage de S.E. Mohamed Ould Cheik Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie en partenariat avec le Ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, la Société Mauritanienne Des Hydrocarbures Et De Patrimoine Minier (SMHPM), Petrosen, Cos Petrogaz et la Chambre de l'Énergie Africaine, MSGBC Oil, Gas & Power 2023 se tiendra à Nouakchott, en Mauritanie, l'événement servant de catalyseur pour l'investissement et le développement multisectoriel en 2023. (Source : Energy Capital & Power).

