KENYA: 350.org et des groupes locaux donnent le coup d'envoi d'un mois d'action mondial pour appeler à passer aux énergies renouvelables

LIBREVILLE, 8 novembre (Infosplusgabon) - Selon un communiqué de presse, depuis vendredi, 350.org, en collaboration avec des groupes et des communautés de base en Afrique et dans le monde entier, participe à plus de 200 actions dans 46 pays qui ont donné le coup d'envoi d'un mois d'action mondial pour appeler à une révolution des énergies renouvelables et à un abandon équitable des combustibles fossiles. Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'une initiative de 350.org baptisée "Power Up", qui demande aux gouvernements du monde entier d'abandonner les combustibles fossiles polluants (charbon, pétrole et gaz) et de consacrer des investissements substantiels à la mise en place d'un avenir sûr, juste et durable, fondé sur des énergies renouvelables centrées sur l'homme.

Ces actions se dérouleront également dans le contexte de l'annonce de profits faramineux par différentes entreprises de combustibles fossiles, qui privilégient de manière flagrante le profit aux dépens des populations et de la planète. Alors que l'Afrique subit de plein fouet l'aggravation des impacts climatiques tels que les inondations, les sécheresses et les tempêtes, les communautés appellent les gouvernements à responsabiliser les pollueurs en les faisant payer par le biais d'une taxe sur leurs revenus et en réorientant ces fonds vers le financement d'un système d'énergie renouvelable ancré dans la justice.

Glen Tyler-Davies, chef de l'équipe d'Afrique du Sud, 350Africa.org, a déclaré que "La transition vers les énergies renouvelables est en cours. Le plus grand risque aujourd'hui est qu'il s'agisse de plus en plus d'une transition désordonnée - une transition sans plan clair qui préserve ou aggrave les inégalités en termes d'accès à l'énergie et de détenteurs du pouvoir sur la production d'énergie. Cela ruinera les chances de créer un système énergétique et une société plus équitables. Nos dirigeants doivent se réveiller et comprendre cela. Ils doivent proposer et mettre en œuvre un plan pour une transition juste qui fournisse le pouvoir, au sens propre comme au sens figuré, à la population. Nous devons mettre en place un avenir énergétique propre, juste et renouvelable".

Rukiya Khamis, organisateur régional pour l'Afrique, 350Africa.org, a déclaré pour sa part que : "Alors que nous sommes confrontés à des impacts climatiques de plus en plus importants, auxquels le continent africain est le plus vulnérable, nous espérons qu'un avenir vivable est possible. L'Afrique dispose d'un potentiel d'énergie renouvelable abondant qui lui offre une occasion unique de mener la révolution mondiale des énergies renouvelables et de favoriser une transition équitable pour s'affranchir des combustibles fossiles. Nous appelons les gouvernements et les institutions financières à alimenter le continent en toute sécurité en canalisant les fonds vers les énergies renouvelables axées sur les populations, en s'engageant à éliminer progressivement les combustibles fossiles et en demandant à l'industrie des combustibles fossiles de payer pour le rôle qu'elle a joué dans la crise climatique".

Zaki Mamdoo, coordinateur de la coalition "Stop EACOP", a affirmé que "Ces actions unissent les militants, les organisations et les communautés du monde entier et coïncident avec l'annonce des profits records des géants des combustibles fossiles, réalisés grâce à l'exploitation de notre travail et de l'environnement. Rejoignez-nous dans les centaines d'actions organisées à travers le monde pour exiger la fin de l'ère des combustibles fossiles et une transition vers des systèmes d'énergie renouvelable appartenant à la communauté et fondés sur la justice.

Pour Christian Hounkannou, organisateur régional francophone, 350Africa.org, "Le réchauffement rapide de notre planète n'est pas le résultat de forces naturelles ; il s'agit d'un acte délibéré, d'un crime commis par une minorité de privilégiés à la recherche d'un profit personnel. Pendant de nombreuses années, ils ont fait obstruction aux mesures climatiques afin de préserver leurs immenses richesses. Toutefois, ils ne sont pas exempts de responsabilité. Le potentiel de l'Afrique en matière d'énergies renouvelables dépasse celui de tous les autres continents. Ayant subi les graves conséquences des combustibles fossiles, elle se présente comme un candidat de choix pour mener le monde vers une trajectoire de développement énergétique alternative et propre. Le moment est venu de nous libérer du charbon, du pétrole et du gaz, et de tenir les pollueurs responsables des changements essentiels et immédiats dont nous avons besoin".

