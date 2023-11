Gabon : A l'initiative d'Arise, l'aéroport de Libreville a multiplié courant octobre des actions en faveur de la lutte contre les cancers féminins

07 Novembre 2023

LIBREVILLE, 7 novembre (Infosplusgabon) - Le Groupe Arise a organisé à l'Aéroport international de Libreville et dans les différentes entités du Groupe, pendant le mois d'octobre, plusieurs évènements destinés à sensibiliser davantage sur les cancers féminins et le cancer du sein en particulier, rapporte un communiqué de presse parvenu lundi à la rédaction d'Infosplusgabon.

En effet, plusieurs activités étaient au programme, entre autres :

*Conférence de sensibilisation sur les cancers féminins : des témoignages de personnes luttant contre la maladie, des experts médicaux, notamment oncologue, radiothérapeute et psychiatre, étaient tous présents lors d'une conférence de sensibilisation dans nos locaux pour édifier les hommes et les femmes sur les cancers féminins.

*Activité sportive : une séance de Zumba a permis de propager l'énergie et le message de la santé et du bien être au sein de nos équipes.

*Programme de dépistage : Durant tout le mois d'octobre des examens cliniques gratuits aux femmes en vue de les encourager à un suivi médical régulier réalisés.

Arise a rappelé à tous que la lutte contre les cancers féminins ne s'achève pas à la fin du mois d'octobre et a réaffirmé son engagement en faveur de cette lutte qui doit demeurer au-dela du mois d'octobre.

Le nombre des cancers féminins a fortement augmenté à travers le monde, en partie en lien avec le vieillissement de la population. Grâce aux immenses progrès en matière de dépistage et de traitement, la majeure partie des cancers est aujourd’hui guérissable. De plus, les comportements de prévention sont mieux connus et, même si aucun d’entre eux ne peut garantir à lui seul de lutter contre le cancer, leur association a un effet protecteur certain.

S'informer pour mieux prévenir les cancers féminins

Chez la femme, le cancer du sein est de loin le plus fréquent avec quelques 58 500 nouveaux cas estimés en 2018. Les autres cancers féminins n’arrivent que bien après : les cancers colorectaux (20 000 cas féminins estimés en 2018) et pulmonaires (15 000 estimés en 2018). De plus, chaque année, environ 5 200 femmes développent un cancer des ovaires, 2 900 un cancer du col de l’utérus, 8 200 un cancer de l’endomètre (corps de l’utérus) et 7 600 un cancer de la peau (mélanome). En terme de mortalité, le cancer du poumon, en forte croissance, talonne celui du sein et pourrait devenir la principale cause de décès par cancer chez les femmes dans un futur proche.

Quels sont les facteurs de risque des cancers féminins ?

L’âge joue, puisque plus de 50 % des cancers du sein apparaissent après 65 ans. Des antécédents familiaux, des règles précoces et une ménopause tardive, jouent également. Enfin, l’absence de grossesse avant 35 ans le tabagisme et l’alcool, sont également mis en cause dans le cancer du sein. Sans surprise, l’obésité et la consommation de boissons alcooliques sont d’ailleurs un facteur de risque commun à tous les cancers féminins. (Avec des notes de Arise et de L'association des assureurs français au service de la prévention des risques du quotidien).





FIN/INFOSPLUSGABON/OOL/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon