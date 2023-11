AFRIQUE : Le Programme Ponts du Commerce Arabo-Africains annonce l'adhésion de la République Fédérale du Nigéria

02 Novembre 2023

LIBREVILLE, 2 novembre (Infosplusgabon) - Le Secrétariat Général du Programme Ponts du Commerce Arabo-Africains (AATB), un programme inter-régional multi-donateurs, annonce l'adhésion officielle de la République Fédérale du Nigeria au Programme AATB. Ce développement marque une étape importante vers le développement du commerce et le renforcement des liens économiques entre les pays arabes et africains.

Un élément essentiel du Programme AATB est la mise en relation des acteurs clés avec les entreprises et les investisseurs des pays arabes et africains. L'objectif est d'accroître les échanges commerciaux et les flux d'investissement entre les deux régions et de stimuler l'intégration économique.

En accueillant la plus puissante économie d'Afrique dans son dispositif collaboratif, le Programme AATB démontre l'attractivité de son engagement à débloquer les opportunités inexploitées, à accroître l'accès aux marchés, à diversifier les partenariats commerciaux et à améliorer les perspectives d'investissement pour ses pays membres.

L'adhésion du Nigeria au Programme AATB souligne l'engagement fort du pays à étendre son empreinte commerciale mondiale, à encourager les partenariats internationaux et à stimuler la croissance économique. Avec un intérêt croissant pour le secteur du Commerce et les opportunités qu'il présente, le Nigeria devrait tirer parti de son adhésion au Programme AATB pour bénéficier des avantages de l'intégration économique régionale.

Commentant cette annonce, M. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de l'ITFC et Secrétaire Général de l'AATB: « L'adhésion de la République Fédérale du Nigeria au Programme AATB est une étape importante et nous sommes convaincus que ce nouveau partenariat avec l'une des puissances économiques de l'Afrique renforcera les flux d'investissement et les relations commerciales entre les régions arabes et africaines. Compte tenu du potentiel économique du Nigeria, nous soutiendrons le pays dans sa quête de diversification et de croissance de son économie et d'accès à de nouveaux marchés dans les régions africaine et arabe ».

Le Programme AATB soutient les efforts des pays membres pour diversifier leurs économies, ce qui est en accord avec les priorités stratégiques de développement du Nigéria. La participation du Nigeria à l'AATB soutiendra les efforts du pays pour réduire sa dépendance à l'égard des exportations de pétrole et pour explorer de nouvelles voies en matière de commerce et d'investissement. Grâce à sa situation géographique stratégique, à son économie dynamique et à ses liens historiques avec la région arabe, le Nigeria est bien placé pour jouer un rôle central dans la facilitation du commerce et de la collaboration entre les pays africains et arabes.



Le programme AATB est un programme multi-donateurs, multi-pays et multi-organisations soutenu par la Banque Africaine d'Exportation et d'Importation (Afreximbank), la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), la Banque Islamique de Développement, la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), la Société Islamique d'Assurance des Investissements et des Crédits à l'Exportation (ICIEC), la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (ICD), et le Fonds OPEP pour le Développement International. Le Programme vise à promouvoir et à accroître les flux commerciaux et d'investissement entre les pays africains et arabes membres de l'OCI ; à fournir et à soutenir la finance commerciale et l'assurance-crédit à l'exportation et à améliorer les outils existants de renforcement des capacités en matière de commerce. Le Programme se concentre spécifiquement sur le soutien des secteurs clés de l'agriculture et des industries connexes, y compris les textiles ; l'industrie de la santé, y compris les produits pharmaceutiques ; l'infrastructure et le transport ; et la pétrochimie, les matériaux de construction et la technologie. (Source : International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)).

