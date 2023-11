Afrique : Tizeti obtient un financement par emprunt pour étendre l'accès à Internet au Nigeria

02 Novembre 2023

LIBREVILLE, 2 novembre (Infosplusgabon) - La Nigeria Infrastructure Debt Fund (« NIDF » ou le « Fonds ») de Chapel Hill Denham a accepté de fournir un financement à long terme à Tizeti Network Limited (« Tizeti » ou la « Société ») - le pionnier fournisseur de services Internet basé sur l'énergie solaire en Afrique de l'Ouest. La facilité de dette prioritaire sera utilisée pour financer le déploiement du réseau haut débit de pointe de Tizeti dans 15 États du Nigeria.

Anshul Rai, PDG de NIDF, a déclaré : « Chapel Hill Denham est ravi de s'associer à Tizeti dans l'expansion d'un réseau haut débit rapide et fiable à travers le Nigeria. L'économie numérique est un pilier stratégique clé permettant au Nigéria d'accélérer son développement économique et social, et de fournir un accès à des services Internet abordables; elle est crucial pour réaliser le véritable potentiel de la numérisation. Nous continuons de travailler avec toutes les parties prenantes pour soutenir le développement accéléré de l’infrastructure numérique au Nigeria en donnant accès à un financement à long terme en privilégiant le naira pour de tels projets – réalisant ainsi la vision du gouvernement d’atteindre 70 % de pénétration du haut débit d’ici 2025. »

Le fondateur et directeur général de Tizeti, Kendall Ananyi, a commenté : « Nous sommes ravis d'annoncer la clôture de cette nouvelle facilité de crédit avec le plus grand fonds de dette d'infrastructure du Nigeria. Nous voyons d’énormes opportunités pour le capital national dans la lutte contre les obstacles à l’exclusion numérique au Nigeria et nous espérons que ce partenariat sera l’un parmi d’autres. Nous utiliserons cela pour construire une infrastructure numérique du « dernier kilomètre » qui déplacera la capacité Internet vers d’autres États nigérians et catalysera un développement durable, la création de valeur, une connectivité améliorée et un réseau d’inclusion numérique plus profond et plus large. Cela augmentera également notre couverture de 5 États et fera de nous le plus grand fournisseur de services Internet au Nigeria en termes de couverture ».

Tizeti dessert actuellement plus de 3 millions d'abonnés au Nigeria (établissements résidentiels, entreprises et utilisateurs de hotspots) via son vaste réseau de stations de base alimentées à l'énergie solaire dans cinq États. La société déploiera le financement de crédit pour construire une nouvelle infrastructure Internet et acheter des équipements supplémentaires pour étendre ses services à Delta, Akwa Ibom, Cross River, Abia, Anambra, Imo, Enugu, Abuja, Kano et Kaduna. Tizeti facture actuellement à ses clients des frais mensuels à partir de 12 500 Naira, le prix le plus compétitif au Nigeria, et permet une utilisation illimitée des données et du streaming.

Dans de nombreux pays d’Afrique, il existe encore une énorme fracture numérique. Cette frontière entre connecté et non connecté se traduit par des conséquences évidentes sur l’emploi, l’éducation, la vie familiale et sociale, ainsi que sur l’accès à l’information. Plus encore, la Banque mondiale rapporte que chaque augmentation de 10 % de la pénétration du haut débit pourrait entraîner une croissance allant jusqu'à 2.8 % du produit intérieur brut. Des partenariats comme celui-ci jouent donc un rôle important pour remédier aux déficits d’infrastructure digital dans les économies émergentes, en tirant parti des technologies et des capacités innovantes pour améliorer les résultats de développement de millions de personnes.

Pour rappel, le Nigeria Infrastructure Debt Fund est le plus grand fonds d’infrastructure du Nigeria et le premier en Afrique, fournissant un financement à long terme, libellé en naira, pour des projets d’infrastructure au Nigeria. Le NIDF permet aux promoteurs de projets d’éviter les asymétries insoutenables de monnaie et de durée entre leur financement et leurs revenus/flux de trésorerie.

Avec son capital actuel de plus de 92 milliards de Naira, le NIDF dispose d'un portefeuille diversifié et croissant de prêts d'infrastructure dans un large éventail de secteurs, notamment la production d'électricité, les infrastructures énergétiques, les transports, les télécommunications et les infrastructures sociales (éducation et soins de santé).

La base d’investisseurs du NIDF comprend la Banque africaine de développement (BAD), la Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) et presque tous les fonds de pension opérant au Nigeria. En mobilisant des capitaux nationaux pour financer les infrastructures du Nigeria, le NIDF a établi un modèle qui peut combler le déficit d’infrastructure auquel sont confrontés non seulement le Nigeria mais aussi les pays d’Afrique.

Tizeti est un fournisseur de services Internet sans fil à croissance rapide basé à Lagos, au Nigéria, qui fournit un accès Internet Wi-Fi haut débit illimité aux clients résidentiels et professionnels utilisant le Wi-Fi étendu. Ses services sont disponibles sur tout le territoire national. Il s’étend également rapidement à d’autres pays africains, avec des lancements réussis à Accra et Tema, au Ghana, et s’est étendu à la Côte d’Ivoire.

