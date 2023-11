Gabon : Déraillement d'un train minéralier le 1er novembre sur l'axe Lastourville-Milole

02 Novembre 2023

LIBREVILLE, 2 novembre (Infosplusgabon) - Le département communication de la Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG) a informé mercredi l'ensemble des usagers qu'un incident est intervenu sur la voie ferrée et entrainant la "suspension momentanée du trafic" suite au déraillement du train minéralier n°2610 survenu, le mercredi 1er novembre 2023 à 01h05, entre les gares de Lastourville et Milole au PK 455+100. Des dégâts sur le matériel et la voie ferrée ont été observés.

Selon le communiqué de la SETRAG, "aucun blessé n’est à déplorer. Cependant, près de 200 mètres de voie et 17 wagons ont été endommagés. En conséquence, le train de voyageurs N°233 parti de la gare d’Owendo le mardi 31 octobre à 18h347 est revenu en gare d’Owendo le jour même et une prise en charge a été prévue pour l’ensemble des passagers.

Le train de voyageurs N°212 parti de la gare de Franceville est arrivé à Owendo à 11h30.



Nos équipes sont mobilisées sur le terrain pour rétablir le trafic dans les meilleurs délais.



Setrag présente ses sincères excuses pour le désagrément causé et remercie son aimable clientèle pour sa compréhension.



