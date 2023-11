AFRIQUE : La Réunion des Ministres des Finances demande à ce que 30 milliards de dollars soient alloués à l'eau et à l'assainissement

01 Novembre 2023

LIBREVILLE, 1er novembre (Infosplusgabon) - Les ministres des finances de toute l'Afrique se sont réunis fin octobre pour débattre des réformes politiques et institutionnelles qui permettront de mobiliser 30 milliards de dollars supplémentaires par an pour l'eau et l'assainissement. Il s'agit autant d'une question de financement que de volonté politique, ont déclaré les participants.

La réunion virtuelle a été organisée par Assainissement et Eau pour Tous (SWA), l'UNICEF et le Conseil des Ministres Africains de l'Eau (AMCOW). Elle a rassemblé plus de 50 ministres des finances et du secteur, ainsi que des partenaires du développement.

Le financement doit être au moins trois fois plus élevé en Afrique pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies. Toutefois, ce montant est bien inférieur aux 170 milliards de dollars - près de 5 % du PIB - perdus chaque année par l'Afrique subsaharienne en raison de l'insuffisance des ressources en eau, de la contamination de l'eau et de l'absence d'assainissement.

D'ici la moitié du siècle, les conséquences économiques des impacts climatiques liés à l'eau sur les nations africaines pourraient atteindre 50 milliards de dollars par an. Chaque dollar investi dans l'eau et l'assainissement résistants au climat en Afrique rapporte au moins 7 dollars.

Les ministres des finances ont discuté de plusieurs approches spécifiques susceptibles de combler le déficit d'investissement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement :

- Augmenter l'allocation du budget national pour l'eau et l'assainissement à 5 % et 0,5 %, respectivement.

- Partenariat avec les banques de développement pour garantir un financement à long terme qui s'aligne sur les objectifs d'accès universel à l'eau et à l'assainissement.

- Garantir un financement suffisant pour l'accès universel à un assainissement sûr - un indicateur de développement clé qui réduit considérablement le fardeau de la santé publique.

- Investir dans des infrastructures d'eau et d'assainissement résistantes au climat en exploitant le financement climatique.

- Réduire la dette et veiller à ce que les nations africaines aient accès à une part équitable des droits de tirage spéciaux.

Les organisateurs de l'événement ont exhorté les participants à mobiliser la volonté politique et à considérer l'investissement dans l'eau et l'assainissement comme un moyen d'assurer la croissance économique, d'améliorer la santé publique et de réduire les inégalités.

Pour Catarina de Albuquerque, PDG de SWA: "La réunion d'aujourd'hui nous rappelle que les défis du secteur de l'eau et de l'assainissement sont autant liés au financement qu'aux priorités politiques. Il est tout aussi essentiel que les gouvernements accordent la priorité à l'eau et à l'assainissement dans leurs budgets et dans leurs programmes politiques. Nous sommes heureux de voir autant de ministres des finances s'engager à donner l'exemple".

La Réunion des ministres des finances Afrique rassemble les ministres des finances de toute la région pour discuter des réformes politiques et institutionnelles nécessaires pour mieux utiliser les financements existants. Elle cherche également à attirer des ressources supplémentaires pour le secteur de l'eau et de l'assainissement afin d'atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies. D'autres réunions régionales des ministres des finances se tiendront en Asie et en Amérique latine en 2024. (Source : Sanitation and Water for All.).

