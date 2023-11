Afrique : Les entrepôts Agility en Côte d’Ivoire sont les premiers en Afrique de l’Ouest à obtenir le statut Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) Advanced « Bâtiment Ecologique » de la Société Financière Internationale (SFI)

LIBREVILLE, 1er novembre (Infosplusgabon) - Agility, une société de services de chaîne d'approvisionnement, d'infrastructures et d'innovation, a annoncé que les entrepôts de sa filiale Agility Logistics Parks à Abidjan sont les premiers en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest à recevoir la certification EDGE Advanced en tant que bâtiments écologiques, rapporte un communiqué de presse parvenu ce mercredi à la rédaction d'Infosplusgabon.

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) est la norme mondiale pour les bâtiments économes en énergie, un système de certification supervisé par la Société Financière Internationale (SFI), une branche de la Banque Mondiale. La certification de base exige une réduction projetée minimale de 20 % de la consommation d’énergie, de la consommation d’eau et de « l’énergie grise » des matériaux, par rapport à un bâtiment local standard.

Agility a reçu la certification EDGE Advanced pour les 26,952 m² d'entrepôts actuels de son parc d'Abidjan. Les bâtiments EDGE Advanced sont des structures « zéro carbone » qui sont au moins 40 % plus économes en énergie que les autres bâtiments du marché.

Les entrepôts EDGE Advanced du parc Agility d'Abidjan permettent des économies d'énergie allant de 57% à 74%, des économies d'eau allant de 53% à 57% et les matériaux de construction contiennent 63% à 69% en moins de carbone incorporé. L'efficacité énergétique a été améliorée grâce à la réduction du rapport fenêtre/mur, à l'isolation de la toiture et des murs extérieurs et à un éclairage spécial. La consommation d'eau a été réduite grâce à l'utilisation de systèmes de plomberie dans les salles d’eau et les kitchenettes qui économisent l'eau. Les matériaux de toiture, de dalles, de murs extérieurs et de vitrage de fenêtres ont réduit la quantité de carbone incorporé.

« Agility est déterminé à ouvrir la voie en Afrique avec le développement de parcs d'entrepôts modernes et économes en énergie pour répondre à la demande croissante sur tout le continent. Les entrepôts Agility sont utilisés pour le stockage et la distribution. Nous voulons aider les multinationales à respecter les normes internationales et à être en mesure de répondre à la demande croissante du marché africain. La mise à disposition d’infrastructures de qualité améliore l’efficacité, réduit les coûts et permet la croissance, générant ainsi des emplois et de la richesse » a déclaré Geoffrey White, PDG d'Agility Afrique.

Les sites d’Agility Logistics Parks sont des complexes sécurisés, connectés, ouverts 24h/24 et 7j/7, avec des entrepôts aux normes internationales de classe A et B, conçus avec des fonctionnalités avancées d'ingénierie et de durabilité, et des sites pour les campus de centres de données. Ailleurs en Afrique, Agility Logistics Parks possède une installation de 160 000 m² à Accra, au Ghana ; un parc de 320 000 m² à Maputo, au Mozambique ; un parc de 270 000 m² à Lagos, au Nigeria ; ainsi que celui de Yanmu East Logistics Park de 270 000 m² au Caire, en Égypte, dans le cadre d'une joint-venture avec Hassan Allam Utilities.

Le parc d'Abidjan est le deuxième site d’Agility à recevoir la certification EDGE Advanced. En 2022, un entrepôt d’Agility Logistics Parks à Riyad, en Arabie Saoudite, a été le premier entrepôt du CCG (Conseil de Coopération du Golfe) à recevoir la certification EDGE Advanced.

Les clients d’Agility Logistics Parks sont constitués d’entreprises locales et internationales dans les secteurs de la vente au détail, des biens de consommation, de la technologie, de l'automobile, de l'énergie et du commerce électronique.

White a déclaré que : « Les parcs d’entrepôts Agility constituent une base simple pour soutenir des entreprises performantes et compétitives en Afrique. Les entrepôts prêts à l'emploi d’Agility permettent aux entreprises locales de croître, de se développer et de réduire les délais de commercialisation des nouvelles entreprises venant en Afrique. Le réseau croissant de parcs d’entrepôts Agility s’aligne sur les opportunités importantes créées par la ZLECAf pour améliorer et développer le commerce tant au niveau régional qu’international.

Agility est un leader mondial des services de chaîne d'approvisionnement, des infrastructures et de l'innovation. C'est un pionnier sur les marchés émergents. Agility est un opérateur multi-activités, avec plusieurs sociétés dont une entreprise de parcs logistiques qui est l'un des plus grands propriétaires privés d'entrepôts et immobilier industriel au Moyen-Orient et en Afrique ; une société de services aériens ; une entreprise de logistique de carburant liquide et des sociétés qui offrent la digitalisation des douanes, des services d'infrastructure à distance, la facilitation du commerce électronique et la logistique digitale, ainsi que la gestion de l'immobilier commercial et des installations. Agility est également un investisseur dans l'innovation, la durabilité et la résilience, avec un portefeuille croissant de partenaires d'investissement cotés et non cotés cherchant à remodeler leurs industries respectives dans une gamme de secteurs. ( SOURCE: Agility).

