FRANCE : L’Agence française de développement (AFD) et Rugby Afrique joignent leurs forces pour le développement du rugby féminin en Afrique

01 Novembre 2023

LIBREVILLE, 1er novembre (Infosplusgabon) - A l’occasion de la finale de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, l’Agence française de développement (AFD) et Rugby Afrique, avec l’appui de la Fédération Française de Rugby (FFR), opérationnalisent leur partenariat à travers la mise en œuvre d’un programme ambitieux de développement du rugby féminin en Afrique. Le partenariat entre l’AFD et Rugby Afrique, signé le 10 juillet 2022, franchit un nouveau cap avec la signature d’une convention de financement de 500 000 € pour la mise en œuvre d’un programme visant à renforcer la pratique inclusive du rugby en Afrique.

Le projet a vocation à renforcer les compétences des fédérations africaines de rugby afin de développer le rugby féminin et promouvoir la cohésion sociale à travers le rugby. La FFR mettra également à profit son expertise en matière de formation de cadres, d’entraineurs et d’arbitres auprès des 9 fédérations africaines du programme (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Kenya, Madagascar, Ouganda, Sénégal, Togo et Tunisie).

En parallèle, des activités « Get into Rugby » – module reconnu par l’organisme international World rugby – de découverte de la pratique du rugby seront organisées sur une journée dans les communautés défavorisées de manière à transmettre les valeurs du rugby, sensibiliser et déconstruire les stéréotypes de genre à plus de 10 000 enfants.

Les deux premières formations, qui ont eu lieu respectivement à Madagascar (du 10 au 20 juin 2023), puis en Côte d'Ivoire (du 21 au 31 août 2023) ont rencontré un franc succès. A Madagascar, ce ne sont pas moins de 600 enfants qui ont été réunis à cette occasion ! Vanessa Doucelin, Directrice adjointe de l'agence de Côte d'Ivoire, partage son enthousiasme : "Je suis persuadée que ce projet prolongera l'énergie et l'héritage de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, et qu'il constitue une opportunité de partager notre vision d'un monde en commun."

Véritable catalyseur de changement social, le ballon ovale incarne l’impact du sport qui améliore les perspectives d’avenir de la jeunesse à travers le monde. Grâce à cette initiative, le rugby, à travers ses valeurs, exerce une influence significative au-delà des terrains et devient un accélérateur de développement en Afrique.

Hebert Mensah, Président de Rugby Afrique : « « Le partenariat entre Rugby Afrique (RA), l'Agence Française de Développement (AFD) et la Fédération Française de Rugby (FFR) vise à lutter contre les inégalités femmes/hommes au sein du rugby et à responsabiliser les fédérations de rugby à travers le continent africain. En tirant parti des valeurs fondamentales du rugby que sont le travail d'équipe, le respect et la discipline, la collaboration vise à promouvoir l'égalité femmes/hommes dans le sport, en favorisant les opportunités de participation et de leadership des femmes au sein des organisations de rugby. De plus, ce partenariat contribue à renforcer le rugby à travers l'Afrique, améliorant ainsi la compétitivité de la région et, dans l'esprit du rugby, célébrant le pouvoir unificateur du sport, illustré par la victoire historique des Springboks et leur quatrième titre de champion ».

Rémy Rioux, Directeur Général de l’AFD : « Dans l’héritage de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, Rugby Afrique et l'AFD se mobilisent pour la promotion du rugby féminin en Afrique avec l’appui de la Fédération française de rugby. Nous avons la conviction commune que le sport est un formidable accélérateur de développement durable. Avec la diffusion de la pratique et des valeurs de fraternité et d’inclusion intrinsèques au rugby, ce projet participe à la réduction des inégalités femmes/hommes ».

Florian Grill, Président de France Rugby (FFR) : « Le rugby est né à l’école : il a été inventé pour sa capacité à transformer les personnes. Le rugby est capable d'émanciper et de façonner des communautés. Le respect, la solidarité, la loyauté et le sens de la fête qu'il incarne sont des valeurs universelles, essentielles au bien vivre ensemble. Consciente que la pratique du rugby est encore trop limitée à quelques territoires, la FFR est ravie de venir au soutien de l'AFD et de Rugby Afrique pour contribuer à développer le rugby et ses valeurs sur le continent africain qui rassemblera 40% de la population mondiale en 2050 ».

INFOSPLUSGABON/GBN/GABON2023

