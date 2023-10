Gabon : Le Palais du Sénat a abrité ce lundi une Séance plénière pour adopter son règlement

30 Octobre 2023

LIBREVILLE, 30 octobre (Infosplusgabon) - Le Palais du Sénat a ouvert ce lundi ses portes aux 70 nouveaux sénateurs nommés en septembre dernier par le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), chef de l'Etat, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette séance plénière que présidait la Présidente du Sénat, Madame Paulette Missambo, avait pour but d'adopter la résolution portant règlement du Sénat, rappelle un communiqué de la Chambre haute.

Assistaient à cette session ordinaire de l'année 2023, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les membres du bureau du Sénat, la présidente du Sénat, les présidents des institutions constituées et le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima.

Prenant la Parole après l'exécution de l'hymne national, la présidente du Sénat, Madame Paulette Missambo, a débuté son allocution par une citation du poète et homme politique français Victor Hugo : "Rien n'arrête une idée dont le temps est venu".

Et de poursuivre : "Le temps de la restauration de notre pays dans tous ses compartiments est arrivé. ce temps est limité et précieux, mais le chantier est immense". Elle a cité la restauration de la gestion de l'Etat, la restauration de la gestion de notre économie par la promotion de la bonne gouvernance; de la lutte sans merci contre la corruption qui plombe les capacités de développement de notre pays. En ce sens, le défi de la résorption du chômage des jeunes, dont nombreux sont diplômés, reste une question majeure.

"En effet, en un mois de présence au Sénat, j'ai reçu plus de 300 dossiers de jeunes diplômés en quête d'un premier emploi", a poursuivi la présidente du Sénat.

Autre élément important du chantier qui attendent le gouvernement de la transition : la restauration de la politique sociale (lutte contre la vie chère et le mal logement, l'accès à l'eau potable et à l'électricité). Mais également, a précisé Madame Missambo, "la restauration du système éducatif et de la politique culturelle; la restauration de notre vivre-ensemble".

L'objectif général, a expliqué la Présidente du Sénat, étant de rendre au Gabonais sa dignité et sa fierté.

C'est sur cette exhortation qu'elle a déclaré ouverte la Session Ordinaire du Sénat de la Transition.

Pour rappel, le Sénat qui est l’une des deux chambres qui constitue le Parlement gabonais, assure la représentation des collectivités territoriales. Avec l’Assemblée nationale, le Sénat vote la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.

Le Sénat est la chambre haute du parlement du Gabon. Issu de la révision de 1997 de la constitution de mars 1991, et pour cette période de transition débutée le 30 août 2023, à la suite d'un coup de force sans effusion de sang par les forces de défense et de sécurité " pour sauver le Gabon", les sénateurs ont été nommés dans le prolongement de l'annulation des résultats des éléctions générales, dont l'élection présidentielle à l'issue de résultats publiés mais fort contestés.

INFOSPLUSGABON/NBC/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon